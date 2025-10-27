आंध्र प्रदेश के तट पर Cyclone Montha का लैंडफाल, तटीय इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाओं का कहर

Representational Image | PTI

चक्रवात मोंथा (Cyclone Montha) सोमवार शाम आंध्र प्रदेश के काकीनाडा तट से टकरा गया है. इस दौरान तेज हवाएं, भारी बारिश और ऊंची समुद्री लहरों ने कई जिलों में हालात गंभीर बना दिए हैं. प्रशासन ने तटीय क्षेत्रों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है और हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है.

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, ‘मोंथा’ फिलहाल काकीनाडा तट के पास लैंडफॉल कर चुका है और अगले 24 घंटों में इसके भीषण चक्रवाती तूफान (Severe Cyclonic Storm) में बदलने की आशंका है. राज्य के 23 जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. विशाखापत्तनम, काकीनाडा, तिरुपति, चित्तूर और पूर्व गोदावरी जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अनुमान है.

तत्काल निकासी के आदेश, स्कूल-कॉलेज बंद

आंध्र सरकार ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए निचले इलाकों से लोगों को तुरंत निकालने का आदेश दिया है. हजारों लोग राहत शिविरों में भेजे जा चुके हैं. सावधानी के तौर पर कई जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, जबकि NTR जिले के वेलफेयर हॉस्टल को अस्थायी रूप से खाली कराया गया है.

लगातार बारिश और बाढ़ की स्थिति

तूफान के चलते कई तटीय क्षेत्रों में सड़कों पर जलभराव, पेड़ों के गिरने और बिजली व्यवस्था ठप होने की खबरें हैं. फ्लडिंग और रोड ब्लॉकेज के कारण राहत दलों को दिक्कतें आ रही हैं. कंट्रोल रूम और ड्रोन मॉनिटरिंग के जरिए हालात पर नजर रखी जा रही है.

ट्रेन और फ्लाइट सेवाएं प्रभावित

मोंथा के असर से पूर्वी तट रेलवे ने 62 ट्रेनें रद्द कर दी हैं. वहीं, इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने विशाखापत्तनम से उड़ानें रद्द कर दी हैं. लोगों को सलाह दी गई है कि वे बिना ज़रूरत यात्रा से बचें और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें.

ओडिशा में भी अलर्ट, 8 जिले रेड जोन में

केवल आंध्र ही नहीं, ओडिशा में भी आठ जिलों गजपति, कोरापुट, गंजाम, रायगड़ा, मलकानगिरी, केंद्रपाड़ा, पुरी और बालासोर को रेड अलर्ट पर रखा गया है. ओडिशा प्रशासन ने भी एनडीआरएफ और ओडीआरएफ टीमों को तैनात किया है और लोगों से घरों में सुरक्षित रहने की अपील की है.

पीएम मोदी ने की CM चंद्रबाबू नायडू से बात

चक्रवात की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से बातचीत की है और केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है. एनडीआरएफ, नौसेना और वायुसेना को भी तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि राहत कार्य में किसी तरह की देरी न हो.