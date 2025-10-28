Cyclone Montha: चक्रवात मोंथा आज देगा दस्तक, भारी बारिश के कारण स्कूल बंद

Cyclone Montha Update (Photo : X)

चेन्नई, 28 अक्टूबर : भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवाती तूफान 'मोंथा' मंगलवार को आंध्र प्रदेश के तट पर दस्तक दे सकता है. हालांकि तमिलनाडु में तूफान का पूरा असर नहीं दिखाई देने की संभावना है, लेकिन चेन्नई, तिरुवल्लूर, कांचीपुरम और चेंगलपट्टू सहित कई जिलों में भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण अधिकारियों ने सुरक्षा सलाह जारी की है और स्कूलों को बंद कर दिया है. चेन्नई स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी) ने कहा कि हालांकि 'मोंथा' मुख्य रूप से तटीय आंध्र प्रदेश को प्रभावित करेगा, लेकिन इसकी वजह से सोमवार से ही उत्तरी तमिलनाडु में लगातार बारिश हो रही है.

आईएमडी ने चेन्नई, तिरुवल्लूर, कांचीपुरम और रानीपेट जिलों को ऑरेंज अलर्ट पर रखा है, जिसमें कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ क्षेत्रों में 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज के साथ छींटे पड़ने की चेतावनी दी गई है. चेन्नई के जिला कलेक्टर ने मंगलवार को एहतियात के तौर पर शहर के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में एक दिन की छुट्टी घोषित की है. तिरुवल्लूर के जिला कलेक्टर ने भी निचले इलाकों में लगातार हो रही बारिश और जलभराव का हवाला देते हुए इसी तरह की छुट्टी की घोषणा की है. तेयनाम्पेट, वेलाचेरी, अन्ना नगर और पेरुंगुडी सहित चेन्नई के कई हिस्सों में रात भर हुई बारिश के बाद जलभराव की सूचना मिली है. यह भी पढ़ें : Cyclone Montha: भारतीय रेलवे ने कैंसिल कीं दो दर्जन से ज्यादा ट्रेनें, देखें पूरी लिस्ट

ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन के नगर निगम अधिकारियों ने बाढ़ को रोकने और जल निकासी सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त पंप और फील्ड स्टाफ तैनात किए हैं. इस बीच, तट पर खराब मौसम और तेज हवाओं के कारण मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है. अधिकारियों ने तटीय और निचले इलाकों के निवासियों से घर के अंदर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने का आग्रह किया है. आईएमडी के एक अधिकारी ने कहा, "लोगों को आधिकारिक अलर्ट से अपडेट रहना चाहिए और बारिश के दौरान समुद्र तटों, नदी के किनारों या खुले नालों के पास जाने से बचना चाहिए." आरएमसी ने अनुमान लगाया है कि बुधवार तक बारिश की तीव्रता धीरे-धीरे कम हो जाएगी क्योंकि काकीनाडा और मछलीपट्टनम के बीच आंध्र तट के पास पहुंचने के बाद 'मोंथा' चक्रवात अंतर्देशीय क्षेत्र की ओर बढ़ेगा. चक्रवाती तूफान के तट की ओर बढ़ने पर सभी तटीय जिलों में आपातकालीन नियंत्रण कक्ष सक्रिय कर दिए गए हैं ताकि घटनाक्रम पर नजर रखी जा सके और राहत उपायों का समन्वय किया जा सके.