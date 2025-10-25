'ड्रग्स' के नाम पर वेनेजुएला से 'जंग' की तैयारी? US ने समुद्र में उतारा अपना सबसे बड़ा जंगी जहाज. 5000 अमेरिकी सैनिक तैनात

(Photo : X)

US Vs Venezuela: अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है. खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना सबसे बड़ा और सबसे नया एयरक्राफ्ट कैरियर (विमानवाहक पोत) 'यूएसएस जेराल्ड फोर्ड' कैरेबियन सागर में भेज दिया है. ये इलाका वेनेजुएला के बिल्कुल पास है.

इस विशाल जंगी जहाज के साथ 5,000 से ज्यादा सैनिक, 75 लड़ाकू जेट, 8 दूसरे युद्धपोत और यहाँ तक कि एक परमाणु पनडुब्बी भी तैनात की गई है. इस कदम से लैटिन अमेरिका में खलबली मच गई है और सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका वेनेजुएला पर हमला करने की तैयारी कर रहा है?

अमेरिका का क्या कहना है?

अमेरिकी सरकार का कहना है कि यह तैनाती 'एंटी-नारकोटिक्स मिशन' यानी नशीले पदार्थों (ड्रग्स) की तस्करी को रोकने के लिए की गई है. पेंटागन (अमेरिकी रक्षा विभाग) के प्रवक्ता सीन पर्नेल ने कहा कि इस तैनाती से अमेरिका को उन गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकने में मदद मिलेगी, जो अमेरिका और पश्चिमी गोलार्ध (Western Hemisphere) की सुरक्षा के लिए खतरा हैं.

लेकिन मामला सिर्फ ड्रग्स का नहीं लगता

भले ही अमेरिका इसे ड्रग्स के खिलाफ अभियान बता रहा हो, लेकिन जानकार इसे वॉशिंगटन की अब तक की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर सैन्य कार्रवाई मान रहे हैं. उनका कहना है कि ये सिर्फ ड्रग्स पकड़ने से कहीं ज़्यादा है.

डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन लंबे समय से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर आरोप लगाता रहा है. अमेरिका का कहना है कि मादुरो ड्रग तस्करों को पनाह देते हैं और उन्होंने अपने देश में लोकतंत्र को खत्म कर दिया है.

पहले भी हो चुकी हैं झड़पें

माहौल पहले से ही काफी गर्म है. इस साल सितंबर से अब तक, अमेरिकी सेना ने कैरेबियन सागर में कथित ड्रग्स ले जा रही नावों पर 10 हवाई हमले किए हैं. इन हमलों में करीब 40 लोग मारे गए हैं. पेंटागन ने खुद माना है कि मारे गए लोगों में से कुछ वेनेजुएला के नागरिक थे.

मादुरो का क्या है जवाब?

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने बार-बार कहा है कि अमेरिका उन्हें सत्ता से हटाने की साजिश रच रहा है. अमेरिका ने मादुरो पर ड्रग्स तस्करी के भी आरोप लगाए हैं, जिन्हें मादुरो हमेशा खारिज करते आए हैं. अमेरिका ने अगस्त में मादुरो की गिरफ्तारी में मदद करने वाले को दिए जाने वाले इनाम को दोगुना करके 5 करोड़ डॉलर (50 मिलियन) कर दिया था.

पड़ोसी देश से भी बिगाड़े रिश्ते

ट्रंप ने हाल ही में वेनेजुएला के पड़ोसी देश कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो को 'ड्रग लीडर' और 'बुरा इंसान' कह दिया था, जिस पर कोलंबिया ने कड़ी आपत्ति जताई थी.

कुल मिलाकर, 'यूएसएस जेराल्ड फोर्ड' जो दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसकी तैनाती ने कैरेबियन सागर में जंग की आशंकाओं को बढ़ा दिया है.