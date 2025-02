नई दिल्ली: जर्मन राष्ट्रपति फ्रैंक-वाल्टर स्टाइनमायर का आधिकारिक X (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट हैक होने की खबरें आई हैं. हैकर्स ने इसे बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के प्रोफाइल में बदल दिया है. हालांकि इस मामले पर जर्मन सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इससे पहले हैकर्स ने इस अकाउंट को नाजी पार्टी के पूर्व नेता एडोल्फ हिटलर के सत्यापित पृष्ठ जैसा बना दिया था.

इस कथित हैक को सबसे पहले X उपयोगकर्ताओं ने तब नोटिस किया जब अकाउंट का यूज़रनेम बदलकर @adolf_gov कर दिया गया. इसके बायो में "Make Germany Great Again" (जर्मनी को फिर से महान बनाओ) लिखा गया, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के "Make America Great Again" अभियान से प्रेरित प्रतीत हो रहा था.

अकाउंट का बायो कुछ इस तरह से था: "Make Germany Great Again. Decentralisation is what will help me to implement my plans," जिसमें 57 हजार फॉलोअर्स थे.

The account of German President Steinmeier was hacked and briefly renamed Adolf Hitler lol. pic.twitter.com/MdH641teT2 — Adil Zd (@adil59516) February 15, 2025

BRICS News के सत्यापित X अकाउंट ने यह जानकारी दी कि यह अकाउंट जर्मन राष्ट्रपति का था और इसे हैक कर लिया गया था. BRICS News ने हैक होने से पहले का स्क्रीनशॉट भी पोस्ट किया, जिसमें पहले का @FrankWalterGER यूज़रनेम और एक अलग कैप्शन था.

इसके बाद अकाउंट को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया, लेकिन बाद में इसे पुनः सक्रिय कर लिया गया, हालांकि इसका नाम बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के प्रोफाइल में बदल दिया गया, और हैंडल @FrankWalterGER अभी भी वही रहा.

हैकर्स ने इस अकाउंट पर इटली के तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी के साथ हिटलर की एक तस्वीर भी पोस्ट की थी, जिसके साथ एक कैप्शन था: "Remember: when you stand together, when your goal is the same, when your spirit is unshakable, nothing can stop you. #MGGA", जिसमें 'MGGA' का मतलब "Make Germany Great Again" हो सकता है.

इस पोस्ट को बाद में अकाउंट से हटा लिया गया. हैक होने के बाद अकाउंट ने महत्वपूर्ण संख्या में नए फॉलोअर्स जुटाए हैं, और वर्तमान में इसके फॉलोअर्स की संख्या 59.9 हजार तक पहुंच चुकी है.