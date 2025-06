Fire in Dubai Building: दुबई में 67 मंजिल के टॉवर में लगी भीषण आग, 3,800 लोगों को सुरक्षित निकाला (Watch Video)

Fire in Dubai Building: शुक्रवार रात को दुबई के 67 मंजिला टाइगर टॉवर में आग लगी. इस आग के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई. सभी को प्रशासन ने सुरक्षित निकाल लिया है. दुबई के टाइगर टॉवर नाम की एक 67 मंज़िला आवासीय इमारत में शुक्रवार रात करीब 9:30 बजे भीषण आग लग गई. आग इतनी भयावह थी कि ऊंची मंज़िलों से धुएं के घने गुबार निकलते देखे गए. हादसे के तुरंत बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई टीमें मौके पर पहुंचीं. युद्ध स्तर पर बचाव कार्य शुरू करते हुए करीब 3800 रहवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया.

फायर ब्रिगेड ने बताया कि आग मुख्यतः ऊपरी फ्लोर तक सीमित रही. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @viral4stuff नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Dubai: दुबई में एक अपार्टमेंट में आग लगने से 4 भारतीय समेत 16 की मौत

दुबई के टावर में लगी आग

😱 Massive Fire Erupts in Dubai Skyscraper

Nearly 4,000 people were safely evacuated after a huge blaze broke out in a high-rise building in Dubai.#dubai #Israel #planecrash #Iran #Irán #iranisraelwar #IsraeliranWar

A thread 🧵🧵pic.twitter.com/3tKWMQSgYO

— Viral 𝕏 Stuff (@viral4stuff) June 14, 2025