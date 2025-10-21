सैटेलाइट लॉन्च के बाद रिहायशी इलाके के पास गिरा चीन का रॉकेट, इलाके में मचा हड़कंप: Video

Chinese Rocket Crashes Near Residential Area

चीन के एक रॉकेट लॉन्च ने सफलता के साथ-साथ इलाके में डर भी पैदा कर दिया. हाल ही में लॉन्च किया गया Long March 2D रॉकेट अपना मिशन पूरा करने के बाद नियंत्रण खो बैठा और उसका एक हिस्सा गुइनान काउंटी (Qinghai प्रांत) में आबादी वाले इलाके के पास आकर गिर गया. घटना के बाद इलाके में अफरातफरी मच गई और जहरीले धुएं का बादल फैल गया. चीन ने 13 अक्टूबर 2025 को Jiuquan Satellite Launch Center से Shiyan-31 टेस्ट सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा था. यह सैटेलाइट नई ऑप्टिकल इमेजिंग तकनीक की जांच के लिए तैयार किया गया था. हालांकि लॉन्च के कुछ घंटे बाद ही रॉकेट का पहला चरण नियंत्रण से बाहर हो गया और जमीन पर गिर पड़ा.

घास के मैदान में लगी आग, जहरीला धुआं फैला

गुइनान काउंटी के लोगों ने आसमान से गिरते हुए रॉकेट के टुकड़ों को अपनी आंखों से देखा. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रॉकेट के मलबे ने घास के मैदानों में आग लगा दी और हवा में गाढ़ा नारंगी रंग का जहरीला धुआं फैल गया.

यह धुआं डिनाइट्रोजन टेट्रॉक्साइड (Dinitrogen Tetroxide) जैसे जहरीले ईंधन के जलने से बना था, जो इंसानों के लिए हानिकारक है.

सैटेलाइट लॉन्च तो सफल, लेकिन गिरा रॉकेट का मलबा

A Long March 2D stage falling to Earth in Guinan county, Qinghai, following the launch of Shiyan-31 from Jiuquan on Oct. 13. H/T @Byron_Wan Video: https://t.co/36QcBgd3Ue https://t.co/Y8Ei3Gou2f pic.twitter.com/RlSrdfzWIj — Andrew Jones (@AJ_FI) October 21, 2025

बिना सूचना के किया गया था लॉन्च

आमतौर पर चीन रॉकेट लॉन्च से पहले एयरस्पेस अलर्ट जारी करता है, ताकि कोई विमान या नागरिक क्षेत्र प्रभावित न हो. लेकिन इस बार किसी भी सार्वजनिक चेतावनी के बिना लॉन्च किया गया, जिससे यह घटना और भी गंभीर हो गई. लोगों को तब तक कुछ समझ नहीं आया जब तक रॉकेट के टुकड़े उनके घरों के पास गिरने नहीं लगे.

सफल मिशन, लेकिन असुरक्षित तरीका

हालांकि चीन की अंतरिक्ष एजेंसी CASC (China Aerospace Science and Technology Corporation) ने इस लॉन्च को सफल बताया, लेकिन सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि “मिशन की सफलता के साथ-साथ जमीन पर लोगों की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है.” Long March 2D रॉकेट अब तक 599 बार उड़ान भर चुका है, लेकिन हर बार उसका मलबा सुरक्षित रूप से नियंत्रित नहीं किया जा सका.