X Down Yet Again: फिर ठप पड़ा X, न पोस्ट लोड हो रहे, न DMs चल रहे; यूजर्स परेशान

X Down Again

X Down Yet Again: एलन मस्क के स्वामित्व वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) एक बार फिर बड़ी तकनीकी गड़बड़ी का शिकार हो गया है. जिससे लाखों यूजर्स वेबसाइट और ऐप तक नहीं पहुंच पाए. Downdetector के अनुसार, बड़ी संख्या में यूजर्स को X के कुछ खास वेबपेजों को खोलने में दिक्कत आ रही थी, जबकि कुछ को ऐप और लॉगिन पेज में समस्या हुई. कुछ यूजर्स ने X पर डायरेक्ट मैसेज (DM) में भी दिक्कत आने की शिकायत की. इस समस्या पर X ने बताया कि उनकी कंपनी को डेटा सेंटर में आउटेज का सामना करना पड़ रहा है. X ने अपनी पोस्ट में कहा, "X को पता है कि आज हमारे कुछ यूजर्स को प्लेटफॉर्म पर परफॉर्मेंस संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. हमें एक डेटा सेंटर आउटेज का अनुभव हो रहा है और हमारी टीम इस समस्या को ठीक करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है."

शुक्रवार रात को भी सैकड़ों यूजर्स ने शिकायत की कि न तो वेबसाइट खुल रही है और न ही मोबाइल ऐप सही से काम कर रहा है. Downdetector की रिपोर्ट के मुताबिक, रात 8 बजे के आसपास अचानक बड़ी संख्या में लोगों को X की वेबसाइट और ऐप तक पहुंचने में परेशानी होने लगी. लॉगिन पेज से लेकर टाइमलाइन तक, सब कुछ या तो लोड नहीं हो रहा था या बहुत धीरे चल रहा था.

X Down

JUST IN - X is down: Posts aren't loading right now pic.twitter.com/FPWpgbMYL1 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) May 22, 2025

X Outage

BREAKING: Reports of widespread outages for many X users — The Spectator Index (@spectatorindex) May 22, 2025

X ने दिया जवाब

X is aware some of our users are experiencing performance issues on the platform today. We are experiencing a data center outage and the team is actively working to remediate the issue. — Engineering (@XEng) May 22, 2025

यूजर्स बोले “Twitter अब खुद ही भरोसेमंद नहीं रहा!”

इस परेशानी के बीच, जो यूजर्स किसी तरह लॉग इन कर पाए, उन्होंने मंच पर एलन मस्क को जिम्मेदार ठहराया. एक यूजर ने व्यंग्य करते हुए लिखा, “पहले जब ऐप्स बंद होते थे, तो हम ट्विटर पर चेक करते थे कि सबके साथ ऐसा हो रहा है या नहीं. अब तो ट्विटर ही बंद पड़ा है, एलन मस्क के आने के बाद से.”