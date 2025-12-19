IND U19 vs SL U19, Asia Cup 2025 Semi Final Scorecard: भारतीय अंडर-19 टीम ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर अंडर19 एशिया कप में मारी एंट्री, इस दिन पाकिस्तान से होगा मुकाबला

भारत U19 बनाम श्रीलंका U19 (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India U19 National Cricket Team vs Sri Lanka U19 National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय U19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका U19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एसीसी मेन्स अंडर19 एशिया कप(ACC Mens U19 Asia Cup) 2025 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला 19 दिसंबर(शुक्रवार) को दुबई (Dubai) के आईसीसी अकादमी ग्राउंड (ICC Academy Ground) में खेला जा रहा हैं. जिसमें भारतीय अंडर-19 टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका अंडर-19 को 8 विकेट से हराकर फाइनल में जोरदार एंट्री कर ली है. जहां भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और फिर लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया. इस जीत के साथ ही भारतीय अंडर-19 टीम ने एसीसी अंडर-19 एशिया कप 2025 के फाइनल में जगह बना ली है. अब खिताबी मुकाबले में भारत का सामना पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान अंडर-19 टीम से होगा. यह फाइनल मैच 21 दिसंबर 2025 को दुबई के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड में खेला जाएगा. भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंका अंडर-19 की टीम को 138 रनों पर समेटा, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका अंडर-19 की टीम 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 138 रन ही बना सकी. श्रीलंका की ओर से चमिका हीनतिगाला ने सबसे ज्यादा 42 रन की पारी खेली, जबकि कप्तान विमथ दिनसारा ने 29 गेंदों पर 32 रन बनाए. अंतिम ओवरों में सेथमिका सेनेविरत्ने ने 22 गेंदों में 30 रन जोड़कर स्कोर को थोड़ा सम्मानजनक बनाया. भारत की ओर से गेंदबाजी में हेनिल पटेल और कनिष्क चौहान ने 2-2 विकेट झटके, जबकि किशन कुमार सिंह ने किफायती गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में सिर्फ 20 रन देकर 1 विकेट लिया.

139 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय अंडर-19 टीम ने बेहद संयमित और आत्मविश्वास से भरी बल्लेबाजी की. भारत को शुरुआती झटका जरूर लगा, लेकिन इसके बाद विहान मल्होत्रा और एरन वर्गीज ने मैच को पूरी तरह भारत के पक्ष में कर दिया. विहान मल्होत्रा ने 45 गेंदों में नाबाद 61 रन की शानदार पारी खेली, जबकि एरन वर्गीज ने 49 गेंदों पर नाबाद 58 रन बनाए. दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई मजबूत साझेदारी के दम पर भारत ने 18 ओवर में ही 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया. श्रीलंका की गेंदबाजी इस मुकाबले में असरदार साबित नहीं हो सकी. रसिथ निमसारा ने जरूर 2 विकेट लिए, लेकिन अन्य गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बनाने में नाकाम रहे. भारत ने 12 गेंद शेष रहते मुकाबला अपने नाम कर लिया और सेमीफाइनल में एकतरफा जीत दर्ज की.