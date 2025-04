Robot Horse 'Corleo': साइंस का चमत्कार! जापान की कावासाकी ने बनाया रोबोटिक घोड़ा, शरीर की हरकतों से कर सकते हैं कंट्रोल (Watch Video)

Robot Horse 'Corleo': जापान की कावासाकी हेवी इंडस्ट्रीज ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट रोबोट पेश किया है, जिसे देखकर साइंस फिक्शन फिल्मों की याद आ जाएगी. इसका नाम कोरलियो (Corleo) है. यह दो-सीटर रोबोट है, जो चार पैरों पर चलता है. इसे आप अपने शरीर की हरकतों से कंट्रोल कर सकते हैं. इस रोबोट घोड़े (Ride on Robot Horse) को हाल ही में ओसाका कंसाई एक्सपो में शोकेस किया गया. सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये हाइड्रोजन से चलने वाला है.

यह 150cc के क्लीन-बर्निंग वाले हाइड्रोजन इंजन पर चलता है और पीछे से केवल साफ, ठंडा पानी निकलता है. यह कोई प्रदूषण या गंध नहीं फैलाता है.

ये भी पढें: VIDEO: चमत्कार! रोबोटिक्स कंपनी ने बनाया 500 सेंसर्स और 1000 मांसपेशियों वाला रोबोट, इंसानों की तरह करेगा काम

🇯🇵 Japanese company Kawasaki has unveiled CORLEO, an innovative robotic horse powered by a hydrogen engine and equipped with artificial intelligence.

It constantly analyses the position of both the robot and the rider, ensuring that the rider is securely held in the saddle. pic.twitter.com/w8Lu4CqQEg

— Lord Bebo (@MyLordBebo) April 5, 2025