Surat Viral Video: सूरत में उद्योगपति ने बेटे के जन्मदिन पर ट्रैफिक रोककर फोड़े पटाखे, खुद को बताया 'सेलिब्रिटी'

Screengrab Twitter

Surat Viral Video: गुजरात के सूरत शहर में एक उद्योगपति द्वारा अपने बेटे के जन्मदिन पर सार्वजनिक सड़क पर ट्रैफिक रोककर पटाखे फोड़ने का मामला सामने आया है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसके बाद विवाद बढ़ गया. आरोपी उद्योगपति दीपक इजारदार ने खुद को 'सेलिब्रिटी' बताते हुए कहा कि पांच मिनट ट्रैफिक रोकना कोई बड़ा अपराध नहीं है. घटना ने शहर में यातायात नियमों और सार्वजनिक स्थानों के उपयोग पर बहस छेड़ दी है. घटना सूरत के डुमस रोड पर हुई, जहां दीपक इजारदार ने अपने बेटे के जन्मदिन के अवसर पर एक धार्मिक कथा का आयोजन किया था.

क्या है पूरा मामला?

सूरत के जाने-माने उद्योगपति दीपक इजारदार ने अपने बेटे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक धार्मिक कथा का आयोजन किया था. भक्ति भाव से शुरू हुआ यह कार्यक्रम रात होते-होते 'शक्ति प्रदर्शन' में बदल गया. कथा संपन्न होने के बाद, इजारदार और उनके परिवार ने सड़क के बीचों-बीच भारी आतिशबाजी शुरू कर दी.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे कीमती गाड़ियाँ और एम्बुलेंस की संभावना वाले रास्ते पर ट्रक और कारें कतार में खड़ी हैं. इस बीच, इजारदार के बाउंसर और परिवार के सदस्य बेखौफ होकर पटाखे जला रहे हैं. हद तो तब हो गई जब खुद को 'सेलिब्रिटी' बताते हुए उद्योगपति ने मीडिया से कहा, "अगर पांच मिनट के लिए ट्रैफिक रुक भी गया, तो इसमें कौन सा बड़ा अपराध हो गया?"