Oppo F29 Series: दमदार फीचर्स और मिलिट्री-ग्रेड मजबूती! 20 मार्च को लॉन्च होगी ओप्पो F29 सीरीज़, जानें इस मिडरेंज स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस

Oppo F29 Series: ओप्पो अपने नए F29 और F29 Pro स्मार्टफोन को 20 मार्च 2025 को भारत में लॉन्च करने जा रहा है. कंपनी ने इस सीरीज को “ड्यूरेबल चैंपियन” बताया है, क्योंकि ये फोन अलग-अलग पर्यावरणीय परिस्थितियों को झेलने में सक्षम हैं. Oppo का दावा है कि इस सीरीज को 14 से ज्यादा मिलिट्री-ग्रेड टेस्ट पास करने के बाद भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से तैयार किया गया है. इस स्मार्टफोन की सबसे खास बात इसका 360° आर्मर बॉडी डिज़ाइन है, जो इसे धूल और पानी से सुरक्षित बनाता है.

इसे IP66, IP68 और IP69 रेटिंग मिली है, जिससे यह वॉटरप्रूफ और डस्टप्रूफ बन जाता है. Oppo F29 Pro दो रंगों मार्बल व्हाइट और ग्रेनाइट ब्लैक में आएगा, जबकि Oppo F29 ग्लेशियर ब्लू और ब्लैक कलर ऑप्शन में मिलेगा.

Mark your calendars! Launching on 20th March 2025, at 12 PM – #OPPOF29Series5G, a masterpiece of durability and elegance, designed to stand out and built to last. Are you ready to meet #TheDurableChampion ? pic.twitter.com/VH9fBfXbzk

— OPPO India (@OPPOIndia) March 12, 2025