AUS vs SA ODIs: ऑस्ट्रेलिया का अपने घर में जीतना हुआ मुश्किल, पिछले 4 वनडे में नहीं छू सकी 200 का आंकड़ा

नई दिल्ली, 22 अगस्त : ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है, जो दुनिया के किसी भी देश में विपक्षी टीम को किसी भी फॉर्मेट में हराने की क्षमता रखती है. यही वजह है कि वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा विश्व कप जीतने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम है. लेकिन, यह विश्व विजेता टीम अपने ही घर में कमजोर साबित हो रही है. पिछले चार घरेलू मैचों में ऑस्ट्रेलिया 200 रन का आंकड़ा नहीं छू सकी है.

शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मैच खेला गया. दक्षिण अफ्रीका ने जीत के लिए ऑस्ट्रेलिया को 278 रन का लक्ष्य दिया था. लेकिन, कंगारू टीम 193 रन पर सिमट गई और 84 रन से मैच गंवा बैठी. इस हार के साथ ऑस्ट्रेलिया ने वनडे सीरीज भी गंवा दी. सीरीज के पहले मैच में भी ऑस्ट्रेलिया 200 का आंकड़ा पार नहीं कर सकी थी. पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 297 रन का लक्ष्य मिला था. दक्षिण अफ्रीका की घातक गेंदबाजी के सामने ऑस्ट्रेलिया 198 रन पर सिमट गई. यह भी पढ़ें : Women’s ODI World Cup 2025: आईसीसी महिला वनडे विश्व कप के इंदौर में पांच मैच होंगे, भारत के अलावा इन टीमों का होगा मुकाबला

इसके पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपने घर में पाकिस्तान के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली थी और उस सीरीज में भी ऑस्ट्रेलिया को हार का सामना करना पड़ा था. सीरीज का पहला मैच तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, लेकिन दूसरे और तीसरे मैच में टीम 200 का आंकड़ा नहीं छू सकी थी. पर्थ में खेले गए सीरीज के दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया 163 और तीसरे मैच में 140 पर सिमट गई थी. पिछले 4 वनडे मैच में 200 का आंकड़ा छूने में नाकाम रही ऑस्ट्रेलिया पिछले 8 वनडे मैचों में सिर्फ एक जीत हासिल कर सकी है. आखिरी जीत इंग्लैंड के खिलाफ लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में मिली थी.

वनडे विश्व कप 2027 का आयोजन साउथ अफ्रीका में होना है, जहां क्रिकेट कभी भी आसान नहीं होती. ऐसे में वनडे फॉर्मेट के प्रदर्शन में लगातार गिरावट ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ी चिंता और निराशा बनकर उभरी है. सबसे बड़ी चिंता ऑस्ट्रेलिया का अपने घर में निराशाजनक प्रदर्शन है. ऑस्ट्रेलियाई टीम अनुकूल परिणाम न मिलने पर टीम में बदलाव से संबंधित कड़े फैसलों के लिए जानी जाती है. रविवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे खेला जाना है. अगर इस मैच में भी ऑस्ट्रेलिया हारी तो निश्चित रूप से टीम में बदलाव देखने को मिल सकते हैं.