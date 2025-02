Zimbabwe vs Ireland, 1st ODI Match 2025 Scorecard: पहले वनडे में जिम्बाब्वे ने आयरलैंड को 49 रनों से रौंदा, बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों ने किया शानदार प्रदर्शन; यहां देखें ZIM बनाम IRE मैच का स्कोरकार्ड

Zimbabwe National Cricket Team vs Ireland National Cricket Team, 1st ODI Match 2025 Scorecard: जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का पहला मुकाबला आज यानी 14 फरवरी को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला हरारे (Harare) के हरारे स्पोर्ट्स क्लब (Harare Sports Club) में खेला गया. दोनों सीरीज के पहले वनडे मुकाबले में जिम्बाब्वे की टीम ने आयरलैंड को 49 रनों से हरा दिया हैं. इसके साथ ही जिम्बाब्वे ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली हैं. इस सीरीज में जिम्बाब्वे की कमान क्रेग एर्विन (Craig Ervine) के हाथों में हैं. जबकि आयरलैंड की अगुवाई पॉल स्टर्लिंग (Paul Stirling) कर रहे हैं. Zimbabwe vs Ireland, 1st ODI Match 2025 Scorecard: पहले वनडे में जिम्बाब्वे ने आयरलैंड को दिया 300 रनों का टारगेट, ब्रायन बेनेट ने खेली शतकीय पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

यहां देखें ZIM बनाम IRE मैच का स्कोरकार्ड:

Brian Bennett stars with an impressive 169 runs, while bowler Blessing Muzarabani takes 4 wickets, as Zimbabwe defeat Ireland by 49 runs to take a 1-0 lead in the 3-match series.

Match Details 📝: https://t.co/Sfp3x6dTn0#ZIMvIRE #Travel&ExperienceZimbabwe pic.twitter.com/30H84Xqj3I

— Zimbabwe Cricket (@ZimCricketv) February 14, 2025