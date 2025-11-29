IRE vs BAN 2nd T20I 2025 Scorecard: रोमांचक मुकाबलें में बांग्लादेश ने आयरलैंड को 4 विकेट से हराकर सीरीज़ की 1-1 से बराबर, लिटन दास ने खेली तुफानी पारी, यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

बांग्लादेश बनाम आयरलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Ireland National Cricket Team Match Scorecard: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला 29 नवंबर(शनिवार) को चट्टोग्राम (Chattogram) के बीर श्रेष्ठो फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान स्टेडियम (Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium) में खेला गया. दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में बांग्लादेश ने आयरलैंड को 4 विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज़ में 1-1 की बराबरी कर ली. आयरलैंड ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 170 रन बनाए थे, जिसके जवाब में बांग्लादेश ने 19.4 ओवर में 6 विकेट खोकर 174 रन बना लिए और मैच रोमांचक अंदाज़ में जीत लिया. यह जीत मेज़बानों के लिए बेहद अहम थी, क्योंकि पहले मुकाबले में मिली हार के बाद उन पर सीरीज़ बचाने का दबाव था. आयरलैंड ने बांग्लादेश को दिया 171 रनों का विशाल लक्ष्य, लोर्कन टकर ने खेली तुफानी पारी, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

लिटन दास ने कप्तानी पारी खेलते हुए 37 गेंदों पर 57 रन बनाए और टीम को लक्ष्य की तरफ मज़बूत शुरुआत दिलाई. दूसरे छोर से परवेज़ हुसैन इमन ने 28 गेंदों पर 43 रन की ताबड़तोड़ बल्लेबाज़ी की, जिसमें कई आकर्षक शॉट देखने को मिले. मध्यक्रम में सैफ हसन ने 22 रन जोड़कर पारी को स्थिर रखा, जबकि अंत में अहम रन जोड़कर बांग्लादेश ने जीत हासिल की. आयरलैंड की ओर से गैरेथ डेलानी और मार्क अडायर ने 2-2 विकेट लिए, लेकिन बाकी गेंदबाज़ बांग्लादेश पर दबाव बनाने में नाकाम रहे.

इससे पहले आयरलैंड के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज़ लॉरकन टकर ने 41 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि टिम टेक्टर और कप्तान पॉल स्टर्लिंग ने क्रमशः 38 एवं 29 रन का योगदान दिया. हालांकि आखिरी ओवरों में रन रेट बढ़ाने के दबाव में आयरलैंड तेज़ी से रन नहीं बना सका, जिसका असर स्कोर पर साफ दिखा. बांग्लादेश की ओर से महेदी हसन ने सबसे प्रभावी गेंदबाज़ी की, जिन्होंने 4 ओवर में 25 रन देकर 3 विकेट झटके और आयरलैंड की पारी को रोकने में अहम भूमिका निभाई. तंजीम हसन साकिब और मोहम्मद सैफुद्दीन ने भी 1-1 विकेट हासिल किया. इस जीत के साथ सीरीज़ 1-1 से बराबर हो गई है और अब निर्णायक मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है.