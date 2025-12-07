SA W vs IRE W 2nd T20I 2025 Scorecard: दक्षिण अफ्रीका ने आयरलैंड को 65 रनों से हराते हुए सीरीज़ 2-0 से किया अपने नाम, क्लो ट्राइटन ने झटके 4 विकेट, यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

South Africa Women(Credit:/@ProteasWomenCSA)

South Africa Women's National Cricket Team vs Ireland Women's National Cricket Team Match Scorecard: दक्षिण अफ़्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला 07 दिसंबर(रविवार) को बोलैंड पार्क(Boland Park) के पार्ल (Paarl) में खेला गया. जिसमें दक्षिण अफ्रीका महिला टीम ने दमदार प्रदर्शन करते हुए आयरलैंड महिला टीम को 65 रनों से मात दी और तीन मैचों की टी20 सीरीज़ में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका ने निर्धारित 20 ओवर में 201/5 का विशाल स्कोर खड़ा किया था. दक्षिण अफ्रीका महिला टीम ने आयरलैंड को दिया 202 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य, फेय टुनिक्लिफ़, डेन वैन नीकेर्क ने की धमाकेदार बल्लेबाज़ी

दक्षिण अफ्रीका की ओर से फे टनिकलिफ़ ने शानदार अर्धशतक जड़ा और 42 गेंदों में 51 रन बनाए, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. उनके अलावा सुने लूस ने 24 गेंदों में 37 रन और डेन वैन नीकर्क ने सिर्फ 19 गेंदों में 41 रनों की तूफानी पारी खेली. अंत में क्लोए ट्रायन (16*) और मरिज़ान कैप (16) ने तेज़ रनों से टीम को दो सौ के पार पहुंचाया. आयरलैंड की तरफ से एमी मैग्वायर ने 4 ओवर में 43 रन देकर 3 विकेट झटके और सबसे सफल गेंदबाज़ रहीं.

लक्ष्य का पीछा करते हुए आयरलैंड की टीम शुरुआत से ही दबाव में दिखाई दी. हालांकि ओर्ला प्रेंडरगास्ट ने 43 गेंदों में नाबाद 51 रन और लिआ पॉल ने 40 रन की संघर्षपूर्ण पारी खेली, लेकिन बाकी बल्लेबाज़ रन गति को तेज़ नहीं कर सके. नतीजतन आयरलैंड 20 ओवर में 136/3 रन ही बना पाई और मुकाबला 65 रनों से हार गई. दक्षिण अफ्रीका की ओर से क्लोए ट्रायन ने 4 ओवर में 24 रन देकर 2 विकेट चटकाए, जबकि नॉन्कुलुलेको मलाबा को 1 सफलता मिली. इस जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका महिला टीम सीरीज़ में पहले ही कब्ज़ा कर चुकी है और अब उनका लक्ष्य तीसरे टी20 में क्लीन स्वीप करना होगा, जबकि आयरलैंड सम्मान बचाने के इरादे से मैदान में उतरेगा.