SA W vs IRE W 2nd T20I 2025 Scorecard: दक्षिण अफ्रीका महिला टीम ने आयरलैंड को दिया 202 रनों का  पहाड़ जैसा लक्ष्य, फेय टुनिक्लिफ़, डेन वैन नीकेर्क ने की धमाकेदार बल्लेबाज़ी

लौरा वोल्वार्ड्ट और गैबी लुईस(Credit: X/@gsport4girls)

South Africa Women's National Cricket Team vs Ireland Women's National Cricket Team Match Scorecard: दक्षिण अफ़्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला 07 दिसंबर(रविवार) को बोलैंड पार्क(Boland Park) के पार्ल (Paarl) में खेला जा रहा हैं. जिसमें दक्षिण अफ्रीका महिला टीम ने शानदार बल्लेबाज़ी प्रदर्शन करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 201 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. पहले मैच की तरह इस मुकाबले में भी मेज़बान टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी करने का फैसला किया और शुरू से ही आक्रामक रुख अपनाया. इस जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका महिला टीम सीरीज़ में 1-0 की बढ़त के साथ मैदान पर उतरी थी और अब वे सीरीज़ अपने नाम करने की मजबूत स्थिति में नजर आ रही हैं. दक्षिण अफ्रीका महिला टीम ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी, आयरलैंड करेगी पहले गेंदाबाजी, देखिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

फे टनिकलिफ ने बेहतरीन बल्लेबाज़ी करते हुए 42 गेंदों पर 51 रन की अर्धशतकीय पारी खेली, जिसमें 7 चौके शामिल थे. उनके साथ सुने लूस ने 24 गेंदों पर 37 रन बनाए और टीम को तेज़ शुरुआत दिलाई. कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने 22 रन का योगदान दिया, जबकि अनुभवी डेन वैन नीकर्क ने 19 गेंदों में 41 रन की विस्फोटक पारी खेलते हुए रनगति को और तेज़ किया. मरिज़ान कैप (16) और क्लोए ट्रायन (16)* ने अंत में तेजी से रनों की बारिश की, जिससे टीम 200 के पार पहुँच गई.

आयरलैंड की गेंदबाज़ी एक बार फिर लड़खड़ाती नजर आई. एमी मैग्वायर सबसे सफल गेंदबाज़ रहीं, जिन्होंने 4 ओवर में 43 रन देकर 3 विकेट चटकाए. इसके अलावा ओर्ला प्रेंडरगास्ट और आर्लीन केली को 1-1 सफलता मिली, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की आक्रामक बल्लेबाज़ी को रोकना मुश्किल साबित हुआ. अब आयरलैंड महिलाओं के सामने 202 रन का विशाल लक्ष्य है, और यदि उन्हें सीरीज़ में बराबरी करनी है तो बल्लेबाज़ों को असाधारण प्रदर्शन करना होगा.