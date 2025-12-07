SA W vs IRE W 2nd T20I 2025 Toss & Live Scorecard: दक्षिण अफ्रीका महिला टीम ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी, आयरलैंड करेगी पहले गेंदाबाजी, देखिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड
दक्षिण अफ्रीका महिला बनाम आयरलैंड महिला(Credit: X/@gsport4girls)

South Africa Women's National Cricket Team vs Ireland Women's National Cricket Team Match Scorecard: दक्षिण अफ़्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला 07 दिसंबर(रविवार) को बोलैंड पार्क(Boland Park) के पार्ल (Paarl) में खेला जा रहा हैं. जिसमें दक्षिण अफ्रीका महिला टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया हैं, जिसके चलते, आयरलैंड पहले गेंदाबाजी करेगी. दक्षिण अफ़्रीका महिला बनाम आयरलैंड महिला के बीच अबतक कुल 14 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दक्षिण अफ्रीका की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 12 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, आयरलैंड की टीम को महज दो मैचों में जीत नसीब हुई हैं. दूसरे टी20 में आयरलैंड की होगी वापसी या दक्षिण अफ्रीका महिला टीम बनाएगी अजेय बढ़त, जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

दक्षिण अफ्रीका महिला टीम ने जीता टॉस

जानिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

दक्षिण अफ़्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), ताज़मिन ब्रिट्स, एनेके बॉश, सुने लुस, मारिज़ैन कप्प, सिनालो जाफ़्टा (विकेटकीपर), एनेरी डर्कसेन, क्लो ट्रायॉन, नादिन डी क्लार्क, अयाबोंगा खाका, नॉनकुलुलेको म्लाबा

आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: एमी हंटर (विकेट कीपर), गैबी लुईस (कप्तान), ओर्ला प्रेंडरगैस्ट, लॉरा डेलानी, लीह पॉल, रेबेका स्टोकेल, अर्लीन केली, एवा कैनिंग, अलाना डेलज़ेल, कारा मरे, एमी मैगुइरे

दक्षिण अफ़्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड

दक्षिण अफ़्रीका महिला बनाम आयरलैंड महिला दूसरे टी20 2025 के ब्रॉडकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग की बात करें तो मुकाबले का लुफ्त फैंस टीवी पर नहीं उठा सकते हैं, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड (Fan Code) और क्रिकेट आयरलैंड यूट्यूब (CricketIreland YouTube) पर देखी जा सकती है.