SA W vs IRE W 2nd T20I 2025 Preview: दूसरे टी20 में आयरलैंड की होगी वापसी या दक्षिण अफ्रीका महिला टीम बनाएगी अजेय बढ़त, जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

South Africa Women's National Cricket Team vs Ireland Women's National Cricket Team Preview: दक्षिण अफ़्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला 07 दिसंबर(रविवार) को बोलैंड पार्क(Boland Park) के पार्ल (Paarl) में खेला जाएगा. दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम इस समय तीन मैचों की टी20 सीरीज़ में 1-0 की बढ़त के साथ मजबूत स्थिति में है. पहले टी20 मुकाबले में मेज़बान टीम ने शुरुआत से अंत तक दबदबा बनाए रखा और 220 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने शानदार प्रदर्शनकरते हुए शतक जड़ा, जबकि सुने लूस ने अर्धशतक लगाकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. दमदार बल्लेबाज़ी और नियंत्रित प्रदर्शन ने दक्षिण अफ्रीका को बड़ी जीत दिलाई, और अब वे घरेलू दर्शकों के सामने सीरीज़ अपने नाम करने के इरादे से उतरेंगी. पार्ल में आयरलैंड के बल्लेबाज मचाएंगे तांडव या दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज करेंगे कमाल, मैच से पहले जानें कैसा रहेगा पिच का मिजाज

वहीं दूसरी ओर, आयरलैंड महिला टीम का पहला मैच बेहद कठिन साबित हुआ. बल्लेबाज़ी और गेंदबाज़ी दोनों विभागों में टीम अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाई और दबाव में टूट गई. अब आयरलैंड के लिए मौका है कि वे अपनी गलतियों से सीखें, रणनीति में सुधार करें और बेहतर प्रदर्शन के साथ वापसी का प्रयास करें. यदि वे दूसरे मुकाबले में अधिक संयम और साहस के साथ उतरें, तो सीरीज़ को निर्णायक स्थिति में ले जाने की संभावना अब भी बनी हुई है.

टी20 में दक्षिण अफ़्रीका महिला बनाम आयरलैंड महिला हेड टू हेड रिकॉर्ड (SA-W vs IRE-W Head To Head): दक्षिण अफ़्रीका महिला बनाम आयरलैंड महिला के बीच अबतक कुल 14 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दक्षिण अफ्रीका की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 12 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, आयरलैंड की टीम को महज दो मैचों में जीत नसीब हुई हैं.

दक्षिण अफ़्रीका महिला बनाम आयरलैंड महिला दूसरे टी20 2025 मैच के मुख्य खिलाड़ी (SA-W vs IRE-W Key Players To Watch Out): लॉरा वोल्वार्ड्ट, अवा कैनिंग, मैरिज़ेन कप्प, गैबी लुईस, ओर्ला प्रेंडरगैस्ट, सुने लुस ये खिलाड़ी मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं और इनका प्रदर्शन दोनों टीमों की जीत-हार तय कर सकता है.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक-दूसरे को कर सकते हैं परेशान (SA-W vs IRE-W Mini Battle): लॉरा वोल्वार्ड्ट बनाम अवा कैनिंग की भिड़ंत दिलचस्प रहने वाली है. इसके अलावा गैबी लुईस और सुने लुस के बीच भी कड़ा संघर्ष देखने को मिल सकता है. दोनों टीमों के पास बेहतरीन बल्लेबाजी और गेंदबाजी लाइनअप है, जो एक-दूसरे के लिए बड़ी चुनौती बनेंगे.

दक्षिण अफ़्रीका महिला बनाम आयरलैंड महिला दूसरे टी20 2025 कब और कहां खेला जाएगा?

दक्षिण अफ़्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला 07 दिसंबर(रविवार) को बोलैंड पार्क में भारतीय समयानुसार शाम 05:30 PM से खेला जाएगा.

दक्षिण अफ़्रीका महिला बनाम आयरलैंड महिला दूसरे टी20 2025 का टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग कहां और कैसे देखें?

दक्षिण अफ़्रीका महिला बनाम आयरलैंड महिला दूसरे टी20 2025 के ब्रॉडकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग की बात करें तो अमेरिका और कनाडा के दर्शक इस मुकाबले का आनंद Sling TV पर उपलब्ध Willow TV के माध्यम से ले सकते हैं. यूके और आयरलैंड में यह प्रसारण TNT Sports पर उपलब्ध होगा. सब-सहारा अफ्रीका (Sub-Saharan Africa) क्षेत्र के दर्शक मैच का सीधा प्रसारण SuperSport नेटवर्क पर देख पाएंगे. इसके अलावा दुनिया के बाकी हिस्सों में रहने वाले क्रिकेट प्रेमी इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग CricketIreland के आधिकारिक YouTube चैनल पर मुफ्त में देख सकेंगे.

दक्षिण अफ़्रीका महिला बनाम आयरलैंड महिला दूसरे टी20 2025 की संभावित प्लेइंग इलेवन

दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: सुने लुस, फेय ट्यूनीक्लिफ, लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), डेन वैन नीकेर्क, मारिज़ैन कप्प, क्लो ट्रायॉन, सिनालो जाफ्ता (विकेटकीपर), नादिन डी क्लार्क, नोंडुमिसो शांगासे, मसाबाता क्लास, नॉनकुलुलेको म्लाबा

आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: एमी हंटर (विकेटकीपर), गैबी लुईस (कप्तान), ओर्ला प्रेंडरगैस्ट, लॉरा डेलानी, लीह पॉल, कूल्टर रेली, लुईस लिटिल, एवा कैनिंग, एमी मैगुइरे, जेन मैगुइरे, लारा मैकब्राइड