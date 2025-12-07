South Africa Women vs Ireland Women, 2nd T20I Match Boland Park Pitch Report: पार्ल में आयरलैंड के बल्लेबाज मचाएंगे तांडव या दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज करेंगे कमाल, मैच से पहले जानें कैसा रहेगा पिच का मिजाज

दक्षिण अफ्रीका महिला बनाम आयरलैंड महिला(Credit: X/@gsport4girls)

South Africa Women National Cricket Team vs Ireland Women National Cricket Team, 2nd T20I Match Boland Park Pitch Report: दक्षिण अफ़्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 7 दिसंबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला पार्ल (Paarl) के बोलैंड पार्क (Boland Park) में भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच खेले गए पिछले 10 मुकाबलों में से आयरलैंड की टीम ने दो मैच जीते हैं और दक्षिण अफ्रीका ने आठ बार बाजी मारी हैं. दोनों टीमें पहला मुकाबला जीतकर सीरीज में बढ़त हासिल करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में आयरलैंड की कमान गैबी लुईस (Gaby Lewis) के कंधों पर हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई लौरा वोल्वार्ड्ट (Laura Wolvaardt) कर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: Rohit Sharma ODI Stats Against 'SENA': सेना देश के खिलाफ रोहित शर्मा ने बनाया खास रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले बने दूसरे बल्लेबाज

दक्षिण अफ्रीका की टीम ने अपनी पिछली टी20 इंटरनेशनल सीरीज वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली थीं. इस सीरीज में दक्षिण अफ्रीका की टीम 2-1 से हार गई थीं. दूसरी तरफ आयरलैंड की टीम ने टी20 फॉर्मेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और लगातार पांच मैच जीते हैं. आयरलैंड की टीम ने 20 वर्ल्ड कप क्वालीफायर मैचों में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है.

आयरलैंड को सीरीज में कप्तान गैबी लुईस, ओर्ला प्रेंडरगैस्ट और अर्लेना केली अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है.दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका की तरफ से कप्तान लॉरा वोल्वार्ड्ट, मैरिज़ेन कप्प और नादिन डे क्लर्क इस मैच में मुख्य खिलाड़ी रहेगी. इन खिलाड़ियों ने महिला बिग बैश लीग टूर्नामेंट में भी अच्छा प्रदर्शन किया है.

दक्षिण अफ़्रीका महिला बनाम आयरलैंड महिला टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (SA-W vs IRE-W T20I Head To Head)

दक्षिण अफ़्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अबतक कुल 14 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दक्षिण अफ्रीका की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 12 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, आयरलैंड की टीम को महज दो मैचों में जीत नसीब हुई हैं.

दक्षिण अफ्रीका की टीम इस मैच में जीत की प्रबल दावेदार नजर आ रही है. दक्षिण अफ्रीका टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी यूनिट काफी मजबूत है. दूसरी तरफ, आयरलैंड टीम कप्तान गैबी लुईस और ऑलराउंडर ओर्ला प्रेंडरगैस्ट पर निर्भर करती है. दक्षिण अफ्रीका इस मैच में पहले बल्लेबाजी करती है तो 160-170 रन का टोटल खड़ा कर सकती है.

बोलैंड पार्क की पिच रिपोर्ट (Boland Park Pitch Report)

दक्षिण अफ़्रीका महिला बनाम आयरलैंड महिला के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 7 दिसंबर को पार्ल के बोलैंड पार्क में खेला जाएगा. बोलैंड पार्क की पिच काफी संतुलित मानी जाती है. इस मैदान पर 145-155 रन का स्कोर अच्छा माना जाता है. इस मैदान पर 16 मैच खेले गए हैं और पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम फायदे में रही है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर सकती हैं. मौसम की बात करें तो केपटाउन में पहले टी20 मुकाबले के दौरान आसमान साफ रहेगा बारिश की संभावना नहीं है. ह्यूमिडिटी 61% और तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा. कुल मिलाकर यहां की वेदर रिपोर्ट अच्छी है. फैंस पूरे मैच का लुफ्त उठा सकते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (SA-W vs IRE-W 2nd T20I Probable Playing XI)

दक्षिण अफ्रीका महिला: लॉरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), एनेरी डेरकसेन, सुने लुस, क्लो ट्रायोन, मैरिज़ेन कप्प, नादिन डे क्लर्क, सिनालो जाफ्ता (विकेटकीपर), मसाबाता क्लास, अयाबोंगा खाका, नॉनकुलुलेको म्लाबा, डेल्मी ट्यूनीक्लिफ़ / सेशनी नायडू.

आयरलैंड महिला: गैबी लुईस (कप्तान), एमी हंटर (विकेटकीपर), ओर्ला प्रेंडरगैस्ट, लॉरा डेलानी, रेबेका स्टोकेल, लिआ पॉल, अर्लेना केली, अलाना डेलज़ेल, कारा मुरे, जेन मैगुइर, एवा कैनिंग.

नोट: दक्षिण अफ़्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.