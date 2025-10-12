Virat Kohli IPL Retirement: क्या विराट कोहली जल्द लेंगे आईपीएल से संन्यास? नई रिपोर्ट ने बढ़ाई अटकलें, RCB से दूरी के साफ संकेत

विराट कोहली (Photo Credit: X Formerly Twitter/IPL)

Virat Kohli IPL Retirement: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(India National Cricket Team) के दिग्गज बल्लेबाज़ विराट कोहली को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोहली शायद आईपीएल में एमएस धोनी(MS Dhoni) की तरह लंबा करियर जारी नहीं रखना चाहते हैं. कोहली पहले ही टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और बीसीसीआई(BCCI) के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर के अनुसार, उन्होंने 2027 वनडे विश्व कप में खेलने की कोई वचनबद्धता नहीं दिखाई है. ऐसे में अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या विराट अपने आईपीएल करियर के अंत की ओर बढ़ रहे हैं?

ब्रांड डील के रिनिवल से किया इनकार, RCB से दूरी के संकेत

रिपोर्ट के मुताबिक, विराट कोहली ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) से जुड़ी एक प्रमुख ब्रांड डील का रिनिवल करने से इनकार कर दिया है. रेवस्पोर्ट्ज़ के रोहित जुगलान की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोहली ने फ्रैंचाइज़ी से कहा है कि वह किसी नए चेहरे को ढूंढ़ें जो उनकी जगह टीम का ब्रांड एंबेसडर बन सके. यह कदम कोहली के भविष्य की योजनाओं की ओर एक बड़ा संकेत माना जा रहा है कि वे जल्द ही आईपीएल से अलग हो सकते हैं.

कप्तानी को ठुकराया, सुझाया नया नाम

खास बात यह है कि आईपीएल 2025 से पहले जब आरसीबी ने फाफ डू प्लेसिस को रिलीज़ किया, तो टीम ने एक बार फिर विराट कोहली को कप्तानी की पेशकश की थी. लेकिन कोहली ने यह जिम्मेदारी संभालने से साफ इनकार करते हुए राजत पाटीदार का नाम सुझाया. कोहली की यह सिफारिश फ्रैंचाइज़ी के लिए शानदार साबित हुई, क्योंकि पाटीदार की कप्तानी में आरसीबी ने अपने 18 साल के इतिहास में पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जीती.

आरसीबी के साथ कोहली की विरासत

विराट कोहली करीब 18 सालों से आरसीबी की रीढ़ बने हुए हैं. उन्होंने 267 मैचों में 8661 रन बनाए हैं, जो टीम के इतिहास में सर्वाधिक हैं. उन्होंने आरसीबी की कप्तानी भी 143 मुकाबलों में की है. जो किसी भी खिलाड़ी द्वारा सबसे ज़्यादा है. अगर कोहली वास्तव में आईपीएल से संन्यास की ओर बढ़ रहे हैं, तो यह क्रिकेट जगत के लिए एक भावनात्मक मोड़ होगा. अपनी निरंतरता, जुनून और नेतृत्व क्षमता से उन्होंने आईपीएल को नई ऊंचाइयों पर पहुँचाया है. हालांकि, फिलहाल बीसीसीआई या आरसीबी की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन संकेत साफ हैं. कोहली अब अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर हैं.