What Happens If PBKS Vs MI Qualifier 2 Washed Out: बारिश के चलते मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स का मैच धुल गया तो कौन होगा विजेता, फाइनल में कौनसी टीम पहुंचेगी?

Punjab Kings vs Mumbai Indians, TATA Indian Premier League 2025 Qualifier 2 Match: इंडियन प्रीमियर लीग का दूसरा क्वालीफायर मुकाबला पंजाब किंग्स (PBKS) बनाम मुंबई इंडियंस (MI) के बीच कल यानी 01 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad ) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. एलिमिनेटर मुकाबले में गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) को मुंबई इंडियन्स ने रोमांचक 20 रन देकर क्वालीफायर-2 में एंट्री कर ली है. वहीं, पंजाब किंग्स की टीम पहले क्वालीफायर में आरसीबी (RCB) के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. वहीं हारने वाली टीम का सफर आईपीएल 2025 (IPL 2025) में यहीं पर समाप्त हो जाएगा. जबकि जीतने वाली टीम फाइनल में प्रवेश करेगी. यह भी पढ़ें: PBKS vs MI, TATA IPL 2025 Qualifier 2 Head To Head Record: पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस के बीच कल खेला जाएगा दूसरा क्वालीफायर; यहां जानें दोनों टीमों का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

लीग स्टेज के बाद पंजाब किंग्स पहले और मुंबई इंडियंस की टीम चौथे पायदान पर रही थी. पंजाब किंग्स 2014 के बाद पहली बार फाइनल में पहुंचने की कोशिश करेगी, जबकि मुंबई इंडियंस की नजरें छठे आईपीएल खिताब पर होंगी. जीतने वाली फाइनल का टिकट हासिल कर लेगी तो हारने वाली टीम का टूर्नामेंट में सफर खत्‍म हो जाएगा. ऐसे में दोनों टीमों के बीच फैंस को कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है.

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मैच के लिए जब रिजर्व डे नहीं रखा गया है तो बारिश से मुकाबला धुलने पर कौन सी टीम फाइनल में अपनी जगह पक्की करेगी? आईपीएल के 18वें सीजन के प्लेऑफ की शुरुआत क्वालिफायर 1 (पंजाब किंग्स बनाम आरसीबी) और एलिमिनेटर 1 (गुजरात टाइटंस बनाम मुंबई इंडियंस) के साथ मोहाली के मुल्लांपुर स्टेडियम में हुई थी. इसके बाद अब क्वालिफायर 2 और फाइनल मुकाबला अहमदाबाद में खेला जाना है.

क्वालिफायर 2 में कैसा रहेगा अहमदाबाद का मौसम

फैंस के लिए अच्छी खबर यह है कि मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक, क्वालीफायर 2 के दौरान बारिश की संभावना कम है. मैच के दौरान 24 प्रतिशत ही बारिश होने की संभावना है. अगर बारिश की बजह से मैच रद्द हो जाता है तो लीग स्टेज के मुकाबलों के खत्म होने के बाद प्वाइंट्स टेबल में ऊपर रहने वाली टीम टूर्नामेंट में आगे बढ़ेगी. ऐसे में 19 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में टॉप पर रहते हुए पंजाब किंग्स की टीम फाइनल में पहुंच जाएगी.

बारिश की देरी के लिए मिला एक्स्ट्रा टाइम

अगर बारिश की वजह से खेल रोकना पड़ता है तो बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने खेल की शर्तों में एक घंटे एक्स्ट्रा समय जोड़ा है. जिसके बाद दोनों टीमों को मैच पूरा करने के लिए अधिक समय मिलेगा. अपडेटेड खेल की शर्तों में मैच फिर से शुरू करने के लिए 120 मिनट का समय भी शामिल है.