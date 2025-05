Virat Kohli Milestone: विराट कोहली के नाम दर्ज हुआ नया कीर्तिमान, एक ही टी20 टीम के लिए ये खास कारनामा वाले बने दुनिया के पहले खिलाड़ी

Virat Kohli Records: लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 का 70वां मुकाबला लखनऊ(Lucknow) के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम( Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. भारतीय क्रिकेट के महान बल्लेबाज़ विराट कोहली ने टी20 क्रिकेट में एक और ऐतिहासिक मील का पत्थर अपने नाम कर लिया है. कोहली ने आईपीएल 2025 के मुकाबले के दौरान लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेलते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए 9000 रन पूरे करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए. आईपीएल में शतकों की होड़, ऋषभ पंत की तूफानी सेंचुरी के बाद देखें अब तक के सभी शतक वीरों की पूरी लिस्ट

