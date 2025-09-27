IND-W vs NZ-W, World Cup 2025 Warm-Up Match Live Toss & Scorecard: न्यूजीलैंड महिला टीम ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी, टीम इंडिया करेगी पहले गेंदबाजी, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

India Women's National Cricket Team vs New Zealand Women's National Cricket Team Match Scorecard: न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच ICC महिला विश्व कप 2025 वार्म-अप 27 सितंबर (शनिवार) को बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा हैं. जिसमें न्यूजीलैंड महिला टीम की कप्तान सोफी डिवाइन ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है. वही, हरमनप्रीत कौर की नेतृत्व वाली टीम इंडिया को पहले गेंदबाजी का न्योता दिया हैं. इस मुकाबले का उद्देश्य टीम इंडिया की वर्ल्ड कप तैयारियों को परखना है और युवा खिलाड़ी मौके का फायदा उठाते हुए अपनी प्रतिभा दिखाना चाहेंगी. यह भी पढ़ें: आईसीसी महिला विश्व कप से पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ वार्म-अप मैच खेलेगी टीम इंडिया, जानें कैसे देखें लाइव प्रसारण
न्यूजीलैंड महिला टीम ने जीता टॉस
🚨 Toss Update#TeamIndia have been asked to bowl first by New Zealand in their second warm-up game ahead of the #CWC25
देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड
न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: सुजी बेट्स, जॉर्जिया प्लिमर, एमिलीया केर, सोफी डिवाइन (कप्तान), ब्रूक हैलिडे, मैडी ग्रीन, इसाबेला गेज (विकेटकीपर), बेला जेम्स, जेस केर, फ्लोरा डेवोनशायर, इडेन कार्सन, पोली इंग्लिस, ब्री इलिंग, ली ताहुहू, रोज़मेरी मैयर
भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: प्रतिका रावत, स्मृति मंधाना, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, राधा यादव, रेणुका सिंह ठाकुर, श्री चरणी, अरुंधति रेड्डी, उमा चेत्री, अमनजोत कौर
न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड
भारत में ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 का प्रसारण अधिकार स्टार स्पोर्टस नेटवर्क के पास हैं. क्रिकेट प्रशंसक IND-W बनाम NZ-W ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 वॉर्म-अप मैच का लाइव प्रसारण Star Sports चैनल्स पर देख सकते हैं. डिजिटल प्लेटफॉर्म पर क्रिकेट फैंस JioHotstar ऐप और वेबसाइट के जरिए ICC महिला विश्व कप वॉर्म-अप मुकाबलों का लाइव स्ट्रीमिंग आनंद ले सकते हैं.