IND A-W vs NZ-W, World Cup 2025 Warm-Up Match Live Streaming: आईसीसी महिला विश्व कप से पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ वार्म-अप मैच खेलेगी टीम इंडिया, जानें कैसे देखें लाइव प्रसारण

भारत (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Where To Watch India Women's National Cricket Team vs New Zealand Women's National Cricket Team Live Telecast: ICC महिला विश्व कप 2025 की शुरुआत से पहले भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 27 सितंबर (शनिवार) को न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के खिलाफ अहम वॉर्म-अप मुकाबला खेलेगी. यह मैच बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार सुबह 03:00 बजे से खेला जाएगा. इस मुकाबले का उद्देश्य टीम इंडिया की वर्ल्ड कप तैयारियों को परखना है और युवा खिलाड़ी मौके का फायदा उठाते हुए अपनी प्रतिभा दिखाना चाहेंगी. नैट सिवर-ब्रंट की शतकीय पारी से इंग्लैंड महिलाओं ने भारत को 152 रनों से रौंदा, यहां देखें मैच स्कोरकार्ड

भारतीय महिला टीम घरेलू मैदान पर खेल रही है, इंग्लैंड के खिलाफ हालिया भारी हार से वापसी करना चाहेगी, जिसमें केवल जेमिमाह रोड्रिग्स और उमा चेट्री ने ही उल्लेखनीय स्कोर बनाए थे. इस मुकाबले में मुख्य ध्यान स्मृति मंधाना की शानदार बल्लेबाज़ी पर रहेगा, जिनकी फार्म टीम के लिए अहम साबित हो सकती है. इसके अलावा मिडिल ऑर्डर में रिचा घोष और दीप्ति शर्मा जैसी बल्लेबाज़ों की मौजूदगी भारत को आक्रामक खेल के माध्यम से मैच में पलटवार करने का अवसर देगी.

भारत की गेंदबाज़ी का नेतृत्व रेणुका सिंह ठाकुर कर रही हैं और जिसमें स्पिनरों जैसे राधा यादव और स्नेह राणा शामिल हैं, मजबूत कीवी टॉप ऑर्डर के खिलाफ अधिक संगठित प्रदर्शन देने का प्रयास करेगी. न्यूज़ीलैंड महिला टीम का वार्म-अप मुकाबला बारिश के कारण बाधित हुआ था, लेकिन इज़ी गेज़ के शानदार शतक और टीम द्वारा बनाए गए 273 रन उनकी बल्लेबाज़ी ताकत को दर्शाते हैं. ऐसे मैदान पर जहाँ हाल के मैचों में उच्च स्कोर देखने को मिले हैं, अनुभवी खिलाड़ियों जैसे सोफ़ी डिवाइन और ब्रूक हॉलिडे का लक्ष्य पिच की अनुकूल परिस्थितियों का पूरा लाभ उठाना होगा. भारत के खिलाफ इस मुकाबले में उनकी बल्लेबाज़ी की क्षमता और अनुभव निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं.

ICC महिला विश्व कप 2025 वॉर्म-अप मैच कब और कहां आयोजित किया जाएगा?

भारतीय महिला टीम बनाम न्यूजीलैंड महिला टीम का वॉर्म-अप मैच 27 सितंबर (शनिवार) को बेंगलुरु के प्रसिद्ध एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में दोपहर 03:00 बजे से शुरू होगा. यह मैच दोनों टीमों के लिए वर्ल्ड कप से पहले रणनीति, फॉर्म और प्लेइंग इलेवन को आजमाने का सुनहरा मौका है.

भारतीय महिला बनाम न्यूजीलैंड महिला, ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 वॉर्म-अप का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

भारत में ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 का प्रसारण अधिकार स्टार स्पोर्टस नेटवर्क के पास हैं. क्रिकेट प्रशंसक IND-W बनाम NZ-W ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 वॉर्म-अप मैच का लाइव प्रसारण Star Sports चैनल्स पर देख सकते हैं. नेटवर्क ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 सभी मुकाबलों का सीधा प्रसारण करेगा. इसके अलावा, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग डिटेल्स के लिए नीचें स्क्रॉल करें.

IND-W vs NZ-W, ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 वॉर्म-अप की डिजिटल स्ट्रीमिंग डिटेल्स कैसे देखें?

डिजिटल प्लेटफॉर्म पर क्रिकेट फैंस JioHotstar ऐप और वेबसाइट के जरिए ICC महिला विश्व कप वॉर्म-अप मुकाबलों का लाइव स्ट्रीमिंग आनंद ले सकते हैं. Star Sports पर टीवी दर्शकों को अपनी पसंदीदा भाषा के जरिए हर बॉल का रोमांच देखने को मिलेगा. यह मुकाबला वर्ल्ड कप में भारत की संभावनाओं को देखने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है.