IND-W vs ENG-W, ICC Women’s World Cup 2025 Warm-Up Match Scorecard: नैट सिवर-ब्रंट की शतकीय पारी से इंग्लैंड महिलाओं ने भारत को 152 रनों से रौंदा, यहां देखें मैच स्कोरकार्ड

इंग्लैंड महिला बनाम भारत महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Women's National Cricket Team vs England Women's National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच ICC महिला विश्व कप 2025 वॉर्म-अप मैच का चौथा मुकाबला 25 सितंबर (गुरुवार) को बेंगलुरु के BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड (BCCI Centre of Excellence Ground, Bengaluru) में खेला गया. जिसमें इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 339 रन बनाए. जवाब में भारतीय महिला टीम 34 ओवर में महज 187 रन पर ढेर हो गई और इंग्लैंड ने यह मैच 152 रन से अपने नाम किया. इंग्लैंड महिलाओं ने भारत को दिया 340 रनों का विशाल लक्ष्य, नेट साइवर-ब्रंट ने खेली कप्तानी पारी, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

इस मुकाबले में टॉस भारतीय महिला टीम ने जीता और गेंदबाजी का फैसला किया था. इंग्लैंड की पारी की सबसे बड़ी नायिका नैट सिवर-ब्रंट बनीं. उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 105 गेंदों पर 122 रनों की शतकीय पारी खेली. इस दौरान उन्होंने चौके-छक्कों की बरसात कर भारतीय गेंदबाजों को बेहाल कर दिया. वहीं एमा लैम्ब ने तेजतर्रार 59 गेंदों पर 81 रन बनाए और ओपनिंग में टीम को शानदार शुरुआत दिलाई. एमी जोन्स ने भी 46 गेंदों पर 39 रन जोड़कर पारी को मजबूत आधार दिया. भारत की ओर से क्रांति गौड़ सबसे सफल गेंदबाज रहीं, जिन्होंने 5 ओवर में 31 रन देकर 3 विकेट झटके. अरुंधति रेड्डी ने 4.4 ओवर में 34 रन देकर 1 विकेट हासिल किया, जबकि रेणुका सिंह को भी 1 सफलता मिली.

लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही और टॉप ऑर्डर जल्दी ही पवेलियन लौट गया. हालांकि जेमिमा रोड्रिग्स ने धैर्यपूर्ण पारी खेली और 68 गेंदों पर 66 रन बनाए. उनके अलावा विकेटकीपर उमा चेत्री ने भी 50 गेंदों पर 45 रन बनाकर संघर्ष किया. रिचा घोष ने 23 गेंदों पर 21 रन जोड़कर पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन उन्हें किसी और बल्लेबाज का साथ नहीं मिला और पूरी टीम 34वें ओवर में 187 रन पर सिमट गई. इंग्लैंड की ओर से गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया. लिन्से स्मिथ ने 6 ओवर में 35 रन देकर 2 विकेट चटकाए, जबकि सोफी एक्लेस्टोन ने 7 ओवर में 38 रन देकर 2 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा. लॉरेन फीलर ने 5 ओवर में 20 रन देकर 1 सफलता पाई.