IND-W vs ENG-W, ICC Women’s World Cup 2025 Warm-Up Match: इंग्लैंड महिलाओं ने भारत को दिया 340 रनों का विशाल लक्ष्य, नेट साइवर-ब्रंट ने खेली कप्तानी पारी, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

भारत (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Women's National Cricket Team vs England Women's National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच ICC महिला विश्व कप 2025 वॉर्म-अप मैच का चौथा मुकाबला 25 सितंबर (गुरुवार) को बेंगलुरु के BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड (BCCI Centre of Excellence Ground, Bengaluru) में खेला जा रहा है. विश्व कप 2025 की तैयारी में इंग्लैंड और भारत की महिलाओं की टीमों के बीच वॉर्म-अप मैच जोरदार मुकाबले में बदल गया. भारत महिला क्रिकेट टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जबकि इंग्लैंड की टीम ने 50 ओवरों में 9 विकेट खोकर 339 रन बनाए. इस विशाल स्कोर के बाद भारत की टीम के लिए लक्ष्य हासिल करना बेहद चुनौतीपूर्ण साबित होगा. वनडे विश्व कप से पहले टीम इंडिया को लगा तगड़ा! अरुंधति रेड्डी की इंजरी ने भारतीय टीम की मुश्किल बढ़ाई

इंग्लैंड की टीम ने शुरुआत में ही मजबूत शुरुआत की. कप्तान नैट स्किवर-ब्रंट ने 105 गेंदों में 122 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 13 चौके और 2 छक्के शामिल थे. उन्होंने अपनी पारी के दौरान “रेटायर्ड आउट” होकर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा. एम्मा लैम्ब ने भी 59 गेंदों में 81 रन बनाकर टीम को ऊँचा स्कोर दिलाया. ओपनर एमी जोन्स ने 46 गेंदों में 39 रन बनाए, जबकि हीदर नाइट ने 47 गेंदों में 37 रन की पारी खेली. अलिस कैपसी ने 16 गेंदों में 19 रन बनाए और सॉफी एक्लेस्टोन ने 12 गेंदों में 12 रन बनाकर टीम को 339 के विशाल स्कोर तक पहुँचाया. टॉस के बाद इंग्लैंड की टीम ने अपने विदेशी और घरेलू खिलाड़ियों के संयोजन से मैच में दबदबा बनाए रखा.

भारत की तरफ से क्रांति गौड ने 5 ओवर में 3 विकेट लेकर बेहतरीन प्रदर्शन किया. रिनुका सिंह, अरुंधती रेड्डी, नल्लापुरेड़ी चारानी, और स्नेह राणा ने क्रमशः 1-1 विकेट लेकर टीम को कुछ राहत दी. अन्य गेंदबाजों में राधा यादव, दीप्ति शर्मा, और जेमीमा रोड्रिग्स भी स्कोर को नियंत्रित करने की कोशिश में लगी रहीं. इंग्लैंड की टीम ने पहले विकेट पर टैम्सिन ब्यूमोंट का विकेट 1 रन पर गंवाया. इसके बाद क्रमशः एमी जोन्स, हीदर नाइट, नैट स्किवर-ब्रंट, एम्मा लैम्ब, डैनी वायट-हॉज, एलिस कैपसी, सॉफी एक्लेस्टोन और चार्ली डीन के विकेट गिरे। अंतिम स्कोर 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 339 रन रहा.