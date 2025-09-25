Arundhati Reddy's Injury: वनडे विश्व कप से पहले टीम इंडिया को लगा तगड़ा! अरुंधति रेड्डी की इंजरी ने भारतीय टीम की मुश्किल बढ़ाई

अरुंधति रेड्डी(Credit: X/@ICC)

Arundhati Reddy's Injury: आईसीसी महिला वनडे विश्व कप की शुरुआत से पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मुश्किल बढ़ गई है. तेज गेंदबाज अरुंधति रेड्डी चोटिल हो गई हैं. उनके बाएं घुटने में चोट लगी है. चोट की गंभीरता का पता फिलहाल नहीं चल सका है. बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 1 मैदान पर इंग्लैंड के साथ खेले जा रहे मैच में अरुंधति चोटिल हुई. मैच के 13वें ओवर में इंग्लैंड की पूर्व कप्तान हीथर नाइट ने अरुंधति की गेंद पर एक शक्तिशाली शॉट लगाया. बल्ले से लगने के बाद गेंद हवा में थी. फॉलो थ्रू में उसे पकड़ने की कोशिश में अरुंधति अपना घुटना इंजर्ड करा बैठीं. गेंद सीधी उनके बाएं घुटने में लगी. चोट की वजह से वह जमीन पर गिर पड़ीं. मेडिकल स्टाफ व्हीलचेयर की सहायता से उन्हें फील्ड से बाहर ले गए. क्या 33 की उम्र में खत्म हो गया इस खिलाड़ी का करियर? अगरकर के बयान से उठे सवाल

अरुंधति की चोट की गंभीरता की पुष्टि अभी बाकी है. चोट की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा कि 30 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ गुवाहाटी में खेले जाने वाले विश्व कप के पहले मैच में वह खेल पाएंगी या नहीं. अगर अरुंधति चोट की वजह से टूर्नामेंट से बाहर होती हैं, तो तेज गेंदबाज सयाली सतघरे को मौका मिल सकता है. फिलहाल, वह रिजर्व खिलाड़ियों की सूची में हैं.

इससे पहले, भारतीय टीम को विश्व कप की तैयारी के लिए विशाखापत्तनम में लगे शिविर में यास्तिका भाटिया के रूप में बड़ा झटका लगा था. अभ्यास के दौरान बाएं घुटने में चोट की वजह से वह टूर्नामेंट से बाहर हो गईं थी. उनकी जगह विकेटकीपर-बल्लेबाज उमा छेत्री को चुना गया था.

भारतीय महिला क्रिकेट टीम अब तक कोई भी आईसीसी खिताब नहीं जीत पाई है. वनडे विश्व कप का आयोजन भारत और श्रीलंका में हो रहा है. भारतीय महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल में संपन्न वनडे सीरीज में अच्छा प्रदर्शन किया था. टीम के प्रदर्शन ने विश्व कप में चैंपियन बनने की उम्मीद जगाई है, लेकिन इंजरी की बढ़ती समस्या ने टीम की परेशानी को बढ़ा दिया है.