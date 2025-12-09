IND vs SA T20 Match: भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच शाम 7 बजे कटक में मुकाबला, टीम इंडिया की जीत के लिए जगन्नाथ मंदिर के सेवायतों ने दीप जलाकर की प्रार्थना; VIDEO
(Photo Credits ANI)

 India vs South Africa T20 Match: कटक में आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 मुकाबला खेला जाना है. मैच शुरू होने से पहले टीम इंडिया की जीत को लेकर देशभर में प्रार्थनाएं की जा रही हैं. इसी कड़ी में ओडिशा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में भी भारतीय टीम की सफलता के लिए विशेष पूजा-अर्चना की गई.

टीम इंडिया की जीत के लिए प्रार्थना

भारत-दक्षिण अफ्रीका T20 सीरीज में टीम इंडिया की जीत की कामना को लेकर मंदिर के सेवायतों ने सिंहद्वार पर दीप जलाए और प्रार्थना की. इस दौरान पुजारियों और सेवायतों में खासा उत्साह देखने को मिला. एक पुजारी ने कहा कि कई वर्षों बाद ओडिशा की धरती पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी हो रही है, जिससे सभी बेहद खुश और उत्साहित हैं. उन्होंने प्रार्थना की कि भारतीय खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें और देश को जीत दिलाएं. यह भी पढ़े: VIDEO: कटक में भारत–दक्षिण अफ्रीका T20 मैच से पहले कप्तान सूर्यकुमार यादव पत्नी संग श्री जगन्नाथ मंदिर पहुंचे, हेड कोच गौतम गंभीर व खिलाड़ी भी रहे मौजूद

मंदिर के सेवायतों नी प्रार्थना

कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जाएगा मैच

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच यह T20 मुकाबला आज शाम 7 बजे कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच को लेकर फैंस में टीम इंडिया की जीत को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है.

मैच से पहले टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव अपनी पत्नी, हेड कोच गौतम गंभीर और अन्य खिलाड़ियों के साथ पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर पहुंचे थे। वहां सभी ने टीम इंडिया की जीत के लिए पूजा-अर्चना की.

भारत की संभावित प्लेइंग XI:

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव.