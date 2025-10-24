PAK-W vs SL-W ICC Women's World Cup 2025 No Result: बारिश बनी विलेन! श्रीलंका और पाकिस्तान महिला टीमों का वर्ल्ड कप मुकाबला रद्द, दोनों टीमों ने बांटे अंक
आर.प्रेमदासा स्टेडियम, कोलोंबो(Credit: X/@ICC)

Sri Lanka Women's National Cricket Team vs Pakistan Women's National Cricket Team Match Scorecard: श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप(ICC Women's World Cup) 2025 का 25वां मुकाबला 24 अक्टूबर को कोलंबो (Colombo) के आर प्रेमदासा स्टेडियम (R Premadasa Stadium) में खेला जाना था. श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम की कप्तान चमारी अथापथु ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी करने का निर्णय लिया. आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 में एक बार फिर बारिश ने खलल डाल दिया. कोलंबो में खेले जाने वाला श्रीलंका महिला बनाम पाकिस्तान महिला टीम का मुकाबला लगातार बारिश के कारण रद्द कर दिया गया. श्रीलंका की महिलाओं ने जीता टॉस, पाकिस्तान को मिला पहले बल्लेबाजी का न्योता, देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

खराब मौसम की वजह से टॉस और मैच की शुरुआत में देरी हुई, जिसके बाद मुकाबले को घटाकर 34-34 ओवर का कर दिया गया था. हालांकि, पाकिस्तान की पारी के केवल 4.2 ओवर ही पूरे हुए थे कि बारिश ने एक बार फिर खेल रोक दिया.

मैदान कर्मियों की भरपूर कोशिशों के बावजूद मैच दोबारा शुरू नहीं हो सका. नतीजतन, दोनों टीमों ने एक-एक अंक साझा किया. श्रीलंका महिला टीम ने टूर्नामेंट में कुल पांच अंकों के साथ अपना अभियान समाप्त किया, जबकि पाकिस्तान के खाते में तीन अंक रहे। दोनों टीमें पहले ही सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी थीं.