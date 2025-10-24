PAK-W vs SL-W ICC Women's World Cup 2025 Live Toss And Scorecard: श्रीलंका की महिलाओं ने जीता टॉस, पाकिस्तान को मिला पहले बल्लेबाजी का न्योता, देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Sri Lanka Women's National Cricket Team vs Pakistan Women's National Cricket Team Match Scorecard: श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप(ICC Women's World Cup) 2025 का 25वां मुकाबला 24 अक्टूबर को कोलंबो (Colombo) के आर प्रेमदासा स्टेडियम (R Premadasa Stadium) में जा रहा है. श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम की कप्तान चमारी अथापथु ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी करने का निर्णय लिया है. बारिश की वजह से यह मुकाबला 34 ओवर प्रति टीम का होगा, जिसमें पावरप्ले 7 ओवर का रहेगा. टॉस शाम 5:45 बजे हुआ और खेल की शुरुआत शाम 6:15 बजे से होगी. तीसरे वनडे में लाज बचा पाएगी टीम इंडिया या ऑस्ट्रेलिया करेगी क्लीन स्वीप? जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स
श्रीलंका की महिलाओं ने जीता टॉस
Chamari Athapaththu won the toss and elected to field first! #SLvPAK #CWC25 pic.twitter.com/3c7ZAf4YOI
— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) October 24, 2025
देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड
पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: मुनीबा अली (विकेटकीपर), ओमैमा सोहेल, सिदरा अमीन, आलिया रियाज़, नतालिया परवेज, फातिमा सना (कप्तान), एमान फातिमा, सैयदा अरूब शाह, रमीन शमीम, नाशरा संधू, सादिया इकबाल
श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: विशमी गुणरत्ने, चमारी अथापथु (कप्तान), हसिनी परेरा, हर्षिता समरविक्रमा, कविशा दिलहारी, नीलाक्षी डी सिल्वा, अनुष्का संजीवनी (डब्ल्यू), देवमी विहंगा, सुगंधिका कुमारी, मल्की मदारा, इनोका राणावीरा
आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का 25वां मुकाबला आज यानी 25 अक्टूबर को श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर लाइव आएगा. श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर होगा.