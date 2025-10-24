IND vs AUS 3rd ODI 2025 Preview: तीसरे वनडे में लाज बचा पाएगी टीम इंडिया या ऑस्ट्रेलिया करेगी क्लीन स्वीप? जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: LatestLY)

India National Cricket Team vs Australia National Cricket Team Match Preview: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज़ का तीसरा मुकाबले 25 अक्टूबर(गुरुवार) को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (Sydney Cricket Ground) में खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलिया ने पहले दो मुकाबले जीतकर 2-0 अजेय बढ़त बना ली है. शुभमन गिल की कप्तानी में भारत के लिए यह तीसरा और अंतिम मुकाबला सीरीज़ में सफेद झड़ी से बचने का मौका होगा, साथ ही यह मुकाबला रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ियों का ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अंतिम प्रदर्शन हो सकता है. क्या है मसल ब्रेकडाउन कंडिशन रैबडोमायोलिसिस? जिसने तिलक वर्मा को पहुंचाया था मौत के करीब, जानिए इसके लक्षण, ट्रीटमेंट और रिकवरी से जुड़े सारे डिटेल्स

भारत के लिए इस सीरीज़ में सबसे बड़ा मुद्दा बल्लेबाजों का प्रदर्शन रहा है, जिसमें विराट कोहली लगातार दो मैचों में बिना रन बनाए आउट हुए हैं. रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर के अलावा बाकी बल्लेबाजों ने शुरुआत तक भी नहीं पहुंचाया. ऑलराउंडरों ने भी आवश्यक योगदान नहीं दिया, जिससे कुलदीप यादव का बाहर रहना सवालों के घेरे में आ गया है. तेज गेंदबाजों में भी मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं. सम्भावित तौर पर टीम प्रबंधक तीसरे मैच में नितीश कुमार रेड्डी की जगह कुलदीप यादव को मौका दे सकते हैं और प्रसिद कृष्ण को डेड रबर में आजमा सकते हैं.

दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलिया ने सभी विभागों में संतुलित प्रदर्शन किया है. युवा खिलाड़ियों ने जिम्मेदारी निभाई है जबकि अनुभवी खिलाड़ी अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए. गेंदबाजी इकाई ने विशेष रूप से भारत के स्टार बल्लेबाजों को दबाव में रखा है. कप्तान मिशेल मार्श की कप्तानी में यह टीम जीत की साझीदार रही है. यह देखना रोमांचक होगा कि टीम प्रबंधन जोश हेज़लवुड को आराम देंगे या उनकी टीम में जगह बनाए रखेंगे.

वनडे में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया हेड-टू-हेड रिकॉर्ड(IND vs AUS Head to Head): भारत और ऑस्ट्रेलिया अब तक 154 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में आमने-सामने आ चुके हैं. इनमें से भारत ने 58 मैच जीते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 86 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. 10 मैच बिना किसी परिणाम के समाप्त हुए हैं. वनडे में ऑस्ट्रेलिया का पक्ष हमेशा मजबूत रही हैं, लेकिन टीम इंडिया की वर्तमान फॉर्म ऑस्ट्रेलिया को कड़ी टक्कर देगा.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया दूसरे वनडे 2025 के लिए प्रमुख खिलाड़ी(IND vs AUS Key Players To Watch Out): रोहित शर्मा, जोश हेज़लवुड, अक्षर पटेल, ट्रैविस हेड, मोहम्मद सिराज, कूपर कोनोली ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है और कभी मैच के परिणाम को पलट सकते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दुसरे को कर सकते है परेशान(IND vs AUS Mini Battle): टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज जोश हेज़लवुड के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं, मिशेल ओवेन और अक्षर पटेल के बीच की भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. वही, दोनों टीमों के पास शुभमन गिल, अक्षर पटेल, कूपर कोनोली, मैथ्यू शॉर्ट जैसे कई प्रभावशाली युवा खिलाड़ियों के साथ संतुलित लाइनअप है.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया तीसरे वनडे 2025 मैच कब और कहां आयोजित किया जाएगा?

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज़ का तीसरा मुकाबले 25 अक्टूबर(गुरुवार) को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में भारतीय समयानुसार सुबह 09:00 बजे से खेला जाएगा. जिसका टॉस 08:30 AM को होगा.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया तीसरे वनडे 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कहां और कैसे देखें?

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरी़ज 2025 का आधिकारिक प्रसारण अधिकार जियोस्टार स्पोर्टस नेटवर्क के पास हैं. प्रशंसक स्टार स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स18 चैनलों पर विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया तीसरे वनडे मैच का सीधा प्रसारण देख सकते हैं. इसके अलावा, डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार भी जियोस्टार नेटवर्क के पास हैं, जहां भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया तीसरे वनडे 2025 मैच संभावित प्लेइंग इलेवन (IND vs AUS Likely Playing XI):

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर, प्रसिद कृष्ण, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: मिशेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, मैथ्यू शॉर्ट, मैट रेनशॉ, कूपर कोनोली, मिशेल ओवेन, जोश हेज़लवुड, जोश फिलिप (विकेटकीपर), मैथ्यू कुहनेमैन, मिशेल स्टार्क, नाथन एलिस