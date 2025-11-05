How To Watch NZ vs WI 1st T20I 2025 Live Streaming: न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्टइंडीज पहले टी20 में होगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज

Where To Watch New Zealand National Cricket Team vs West Indies Cricket Team Match Live Telecast: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (New Zealand) बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (West Indies) के बीच वेस्टइंडीज का न्यूजीलैंड दौरा (West Indies tour of New Zealand, 2025) का पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला (1st T20I) 5 नवंबर (बुधवार) को ऑकलैंड(Auckland) के ईडन पार्क स्टेडियम (Eden Park) में खेला जाएगा. इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की टी20 श्रृंखला 1-0 से हारने के बाद न्यूजीलैंड की टीम अब वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच मैचों की टी20 श्रृंखला में किस्मत का साथ पाने की उम्मीद कर रही है. इंग्लैंड श्रृंखला के दो मुकाबले बारिश के कारण रद्द हो गए थे, जबकि एकमात्र खेले गए मैच में इंग्लैंड ने जीत दर्ज की और सीरीज़ अपने नाम कर ली. न्यूजीलैंड के लिए यह हार निराशाजनक रही, क्योंकि टीम अपनी लय वापस पाने में असफल रही है. न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्टइंडीज ऑल फॉर्मेट सीरीज़ का कल से होगा शुरू, देखें टेस्ट, वनडे और टी20 मैचों का स्क्वाड, स्ट्रीमिंग, टाइमिंग और वेन्यू सहित पूरा शेड्यूल

वेस्टइंडीज के खिलाफ यह श्रृंखला न्यूजीलैंड के लिए अपने टी20 फॉर्म को वापस हासिल करने का बेहतरीन मौका हो सकता है. कैरेबियाई टीम भले ही हाल ही में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर सीरीज़ जीती हो, लेकिन उससे पहले उन्हें नेपाल जैसी कमजोर टीम के खिलाफ 2-1 से हार का सामना करना पड़ा था. उनकी प्रदर्शन में लगातार अस्थिरता देखने को मिल रही है, और न्यूजीलैंड इस स्थिति का फायदा उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है.

भारत में न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्टइंडीज़ पहले टी20 2025 मैच कब और कहां खेला जाएगा?

न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच वेस्टइंडीज का न्यूजीलैंड दौरा का पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 5 नवंबर (बुधवार) को ऑकलैंड(Auckland) के ईडन पार्क स्टेडियम (Eden Park) में भारतीय समयानुसार सुबह 11:45 AM से खेला जाएगा.

भारत में न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्टइंडीज़ पहले टी20 2025 का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्टइंडीज़ पहले टी20 2025 का आधिकारिक प्रसारण भागीदार सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क(Sony Sports Network) है. भारतीय दर्शक Sony Sports Network के टीवी चैनलों पर न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्टइंडीज़ क्रिकेट पहले टी20 का लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं. विभिन्न टीवी चैनलों पर सही समय और चैनल संख्या के लिए Sony Sports Network की वेबसाइट को देखा जा सकता है.

भारत में न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्टइंडीज़ पहले टी20 2025 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें?

भारत में न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्टइंडीज़ पहले टी20 2025 मैच का आधिकारिक लाइव स्ट्रीमिंग भागीदार SonyLIV है. भारतीय क्रिकेट प्रशंसक SonyLIV के ऐप और वेबसाइट पर न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्टइंडीज़ पहले टी20 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं. इसके अतिरिक्त, भारत में न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्टइंडीज़ 2025 सीरीज़ की लाइव ऑनलाइन देखने के विकल्प अपने FanCode भी ऐप और वेबसाइट पर प्रदान करेगा.