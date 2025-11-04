NZ vs WI All Format Series 2025 Schedule: न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्टइंडीज ऑल फॉर्मेट सीरीज़ का कल से होगा शुरू, देखें टेस्ट, वनडे और टी20 मैचों का स्क्वाड, स्ट्रीमिंग, टाइमिंग और वेन्यू सहित पूरा शेड्यूल

न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज

New Zealand National Cricket Team vs West Indies Cricket Team Schedule: न्यूज़ीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज़ क्रिकेट टीम एक ऑल फॉर्मेट सीरीज़ 5 नवंबर से 22 दिसंबर 2025 तक चलेगी. यह सीरीज़ T20I, ODI और Test तीनों क्रिकेट फॉर्मेट्स में खेली जाएगी. शुरुआत में पांच मैचों की T20I सीरीज़ होगी, जिसमें दोनों टीमें आसन्न ICC T20 विश्व कप 2026 के लिए अपनी रणनीति को परखेंगी. इसके बाद, तीन ODI मैच खेले जाएंगे, जो ICC ODI विश्व कप 2027 की तैयारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे. अंत में, तीन Test मैच खेले जाएंगे, जो चल रहे ICC World Test Championship 2025-27 के हिस्से के रूप में खेले जाएंगे. न्यूजीलैंड के सीफर्ट वेस्टइंडीज टी20 इंटरनेशनल टूर से बाहर, मिच हे को मिली जगह

न्यूज़ीलैंड अपनी होम कंडीशंस के कारण यह सीरीज़ का पसंदीदा माना जा रहा है, लेकिन वेस्टइंडीज़ की टीम एक मजबूत प्रदर्शन करने का लक्ष्य रखती है, विशेषकर टेस्ट फॉर्मेट में, जहां वह हाल के समय में कमजोर रहा है. यह सीरीज़ दोनों देशों के लिए अपनी स्क्वाड को विश्व कप के लिए तैयार करने का एक महत्वपूर्ण मौका है. नई ज़मीन पर खेलते हुए वेस्टइंडीज़ की टीम को चुनौतियों का सामना करना होगा, लेकिन अगर वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करे, तो वह न्यूज़ीलैंड को कड़ी प्रतिद्वंद्विता दे सकता है. यह सीरीज़ दोनों टीमों के लिए आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स के लिए एक अच्छा परीक्षण मैदान साबित होगी.

न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट, वनडे और टी20 सीरीज का पूरा शेड्यूल(NZ vs WI All Format Series 2025 Schedule)

क्रमांक मैच का प्रकार मैच संख्या वेन्यू (स्थान) तारीख समय (IST) समय (GMT) 1 टी20 अंतरराष्ट्रीय पहला टी20 मैच ऑकलैंड, ईडन पार्क 5 नवम्बर 2025 सुबह 11:45 सुबह 6:15 2 टी20 अंतरराष्ट्रीय दूसरा टी20 मैच ऑकलैंड, ईडन पार्क 6 नवम्बर 2025 सुबह 11:45 सुबह 6:15 3 टी20 अंतरराष्ट्रीय तीसरा टी20 मैच नेल्सन, सैक्सटन ओवल 9 नवम्बर 2025 सुबह 5:45 रात 12:15 4 टी20 अंतरराष्ट्रीय चौथा टी20 मैच नेल्सन, सैक्सटन ओवल 10 नवम्बर 2025 सुबह 5:45 रात 12:15 5 टी20 अंतरराष्ट्रीय पांचवां टी20 मैच डुनेडिन, यूनिवर्सिटी ओवल 13 नवम्बर 2025 सुबह 5:45 रात 12:15 6 वनडे अंतरराष्ट्रीय पहला वनडे मैच क्राइस्टचर्च, हैगली ओवल 16 नवम्बर 2025 सुबह 6:30 रात 1:00 7 वनडे अंतरराष्ट्रीय दूसरा वनडे मैच नेपियर, मैक्लीन पार्क 19 नवम्बर 2025 सुबह 6:30 रात 1:00 8 वनडे अंतरराष्ट्रीय तीसरा वनडे मैच हैमिल्टन, सेडन पार्क 22 नवम्बर 2025 सुबह 6:30 रात 1:00 9 अभ्यास मैच तीन दिवसीय वार्म-अप मैच लिंकन, बर्ट सटक्लिफ ओवल 26 नवम्बर 2025 सुबह 3:30 रात 10:00 10 टेस्ट मैच पहला टेस्ट मैच क्राइस्टचर्च, हैगली ओवल 2 दिसम्बर 2025 सुबह 3:30 रात 10:00 11 टेस्ट मैच दूसरा टेस्ट मैच वेलिंगटन, बेसिन रिज़र्व 10 दिसम्बर 2025 सुबह 3:30 रात 10:00 12 टेस्ट मैच तीसरा टेस्ट मैच माउंट माउंगानुई, बे ओवल 18 दिसम्बर 2025 सुबह 3:30 रात 10:00

भारत में न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्टइंडीज़ 2025 लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?

भारत में न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्टइंडीज़ 2025 सीरीज़ को देखने के लिए Sony Sports Network आधिकारिक प्रसारण भागीदार है. भारतीय दर्शक Sony Sports के टीवी चैनलों पर न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्टइंडीज़ क्रिकेट मैचों का लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं. लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, SonyLIV आधिकारिक लाइव स्ट्रीमिंग भागीदार है जो सभी Test, T20I और ODI मैचों की स्ट्रीमिंग अपने ऐप और वेबसाइट पर प्रदान करता है. इसके अलावा, FanCode भी भारत में न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्टइंडीज़ 2025 सीरीज़ की लाइव ऑनलाइन व्यूइंग विकल्प अपने ऐप और वेबसाइट पर प्रदान करेगा.

न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्टइंडीज़ 2025 का स्क्वाड

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम: एलिक अथानाज़े, ब्रैंडन किंग, शाई होप (विकेट कीपर/कप्तान), शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेज़, रोमारियो शेफर्ड, रोवमैन पॉवेल, जेसन होल्डर, अकील होसेन, खारी पियरे, जेडन सील्स, शमर स्प्रिंगर, आमिर जंगू, मैथ्यू फोर्ड, एकीम ऑगस्टे

न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: टिम रॉबिन्सन, डेवोन कॉनवे (विकेट कीपर), रचिन रवींद्र, डेरिल मिशेल, मार्क चैपमैन, माइकल ब्रेसवेल, जेम्स नीशम, मिशेल सैंटनर (कप्तान), ज़कारी फॉल्क्स, नाथन स्मिथ, जैकब डफी, ईश सोढ़ी, काइल जैमीसन, मिशेल हे