NZ Squad For WI T20I Series: न्यूजीलैंड के सीफर्ट वेस्टइंडीज टी20 इंटरनेशनल टूर से बाहर, मिच हे को मिली जगह

क्राइस्टचर्च, 4 नवंबर : न्यूजीलैंड क्रिकेट (New ealand Cricket) ने मंगलवार को बताया कि विकेटकीपर-बल्लेबाज टिम सीफर्ट (Tim Seifert) उंगली में फ्रैक्चर के कारण वेस्टइंडीज के खिलाफ आने वाली टी-20 इंटरनेशनल सीरीज से बाहर हो गए हैं. न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज बुधवार को ऑकलैंड के ईडन पार्क में शुरू होगी. एनजेडसी ने एक बयान में कहा, "सोमवार को वेलिंगटन फायरबर्ड्स के खिलाफ नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स के लिए बल्लेबाजी करते समय उंगली में चोट लगने के बाद सीफर्ट रिटायर्ड हर्ट हो गए और बाद में एक्स-रे में उनकी दाहिनी तर्जनी उंगली में फ्रैक्चर का पता चला."

हेड कोच रॉब वाल्टर ने एक और महत्वपूर्ण सीरीज से ठीक पहले सीफर्ट के बाहर होने पर निराशा जताई. उन्होंने कहा, "हम सब टिम के लिए बुरा महसूस कर रहे हैं. वह इस टी-20 टीम का एक अहम सदस्य है, क्योंकि वह टॉप ऑर्डर में पावरफुल बैटिंग करता है और विकेटकीपर की भूमिका भी निभाता है, इसलिए अगले पांच मैचों में उसकी कमी खलेगी. उसने हाल की टी-20 सीरीज में दिखाया है कि वह टॉप फॉर्म में आ रहा है, इसलिए यह निराशाजनक है कि एक बड़े इवेंट की तैयारी के बीच यह रुक गया है." यह भी पढ़ें : Big Bash League: आर अश्विन बिग बैश लीग में नहीं खेल पाएंगे, सामने आयी बड़ी वजह

वाल्टर ने कहा, "हम उम्मीद कर रहे हैं कि टिम जल्दी ठीक हो जाएगा और जितनी जल्दी हो सके मैदान पर वापस आएगा." न्यूजीलैंड क्रिकेट ने कहा कि सीफर्ट की जगह मिच हे को टीम में शामिल किया गया है और वह सोमवार रात को टीम के साथ जुड़ गए हैं. हे ने पिछले साल नवंबर में दांबुला में श्रीलंका के खिलाफ डेब्यू करने के बाद से न्यूजीलैंड के लिए 11 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक पारी में सबसे ज्यादा डिसमिसल (6) का वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके नाम है.

वाल्टर ने कहा कि हे सीफर्ट के लिए एक तैयार और काबिल रिप्लेसमेंट हैं. मिच ने अब तक अपने इंटरनेशनल मौकों में दिखाया है कि वह एक टॉप-क्वालिटी विकेटकीपर बल्लेबाज है और इस लेवल पर योगदान देने में पूरी तरह सक्षम है. हम खुशकिस्मत हैं कि हम उसकी काबिलियत के एक और खिलाड़ी को बुला सकते हैं, जो दिखाता है कि टी20 फॉर्मेट में हमारे पास अभी कितनी गहराई है.