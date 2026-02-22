Indian Origin Players In T20 World Cup: टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय मूल के खिलाड़ी का जलवा, विदेशी टीमों में चमक रहे हैं सितारे

भारत बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian Origin Players In T20 World Cup: टी20 वर्ल्ड कप में सिर्फ टीम इंडिया ही नहीं, बल्कि भारतीय मूल (Indian Origin) के कई खिलाड़ी अलग-अलग देशों की ओर से खेलते नजर आते हैं. ये खिलाड़ी अपनी प्रतिभा से दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं. अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और अन्य देशों की टीमों में भारतीय मूल के क्रिकेटर अहम भूमिका निभा रहे हैं. आइए जानते हैं टी20 वर्ल्ड कप में खेलने वाले कुछ प्रमुख भारतीय मूल के खिलाड़ियों के बारे में.

मोनांक पटेल (USA): मोनांक पटेल अमेरिका क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके हैं. गुजरात में जन्मे मोनांक पटेल ने अमेरिका के लिए शानदार बल्लेबाजी की है. टी20 वर्ल्ड कप में यूएसए की टीम के लिए वह एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं.

केशव महाराज (South Africa): केशव महाराज भारतीय मूल के परिवार से ताल्लुक रखते हैं. उनके पूर्वज भारत से दक्षिण अफ्रीका गए थे. महाराज अपनी स्पिन गेंदबाजी के लिए मशहूर हैं और बड़े टूर्नामेंट में टीम के लिए मैच विनर साबित होते हैं.

रचिन रवींद्र (New Zealand): रचिन रवींद्र का नाम राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर के नाम से मिलाकर रखा गया था. उनके माता-पिता भारतीय मूल के हैं. न्यूजीलैंड के लिए वह ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं और आईसीसी टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं.

सौरभ नेत्रावलकर (USA): सौरभ नेत्रावलकर भारत की अंडर-19 टीम का हिस्सा रह चुके हैं. बाद में अमेरिका शिफ्ट होकर यूएसए की टीम के लिए खेलने लगे. उनकी तेज गेंदबाजी ने कई बड़े मैचों में विरोधियों को परेशान किया है.

क्यों बढ़ रही है भारतीय मूल के खिलाड़ियों की संख्या?

भारतीय डायस्पोरा (NRI समुदाय) का दुनिया भर में विस्तार

क्रिकेट का ग्लोबल स्तर पर विकास

एसोसिएट देशों को ICC का समर्थन

बेहतर अवसर और प्रोफेशनल करियर विकल्प

टी20 फॉर्मेट ने छोटे देशों को भी मौका दिया है कि वे बड़े मंच पर अपनी पहचान बना सकें. भारतीय मूल के खिलाड़ी इस बदलाव का बड़ा हिस्सा हैं.

टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय मूल के खिलाड़ी का प्रभाव

टी20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर भारतीय मूल के खिलाड़ियों की मौजूदगी यह दिखाती है कि भारत क्रिकेट की प्रतिभा का पावरहाउस है. कई खिलाड़ी भारत में ट्रेनिंग लेकर विदेशों में जाकर अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. आने वाले समय में यह संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि क्रिकेट अब ग्लोबल स्पोर्ट बन चुका है. टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय मूल के खिलाड़ी सिर्फ विदेशी टीमों की ताकत नहीं हैं, बल्कि वे भारतीय क्रिकेट संस्कृति और प्रतिभा की वैश्विक पहचान भी हैं. यह भारतीय क्रिकेट के बढ़ते प्रभाव का सबसे बड़ा प्रमाण है.