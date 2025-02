MI W vs UPW W, WPL 2025 11th Match Match Scorecard: रोमांचक मुकाबले में यूपी वारियर्स ने मुंबई इंडियंस को दिया 143 रनों का टारगेट, ग्रेस हैरिस और वृंदा दिनेश ने खेली आतिशी पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

Mumbai Indians Women (WPL) vs UP Warriorz Women (WPL), WPL 2025 11th Match Scorecard: महिला प्रीमियर लीग 2025 (Women's Premier League 2025) का आगाज 14 फरवरी से शुरू हो गया हैं. इस लीग में रोजाना फैंस को रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं. इस लीग में पांच टीमों ने हिस्सा लिया हैं. टूर्नामेंट का 11वां मुकाबला आज यानी 26 फरवरी को मुंबई इंडियंस महिला क्रिकेट टीम बनाम यूपी वारियर्स महिला क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बेंगलुरु (Bengaluru) के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम (M Chinnaswamy Stadium) में खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों में कई नए बदलाव हुए हैं, जिससे मुकाबला और रोमांचक हो सकता है. इस बार भी यूपी वारियर्स की अगुवाई दीप्ति शर्मा (Deepti Sharma) कर रहीं हैं. जबकि, मुंबई इंडियंस की कमान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) के कंधों पर हैं. MI W vs UPW W, WPL 2025 11th Match Match Live Toss And Scorecard: रोमांचक मुकाबले में मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला, यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

अब तक इस टूर्नामेंट में मुंबई इंडियंस ने तीन मुकाबले खेले हैं. इस दौरान मुंबई ने दो मैच जीते हैं और पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर हैं, जबकि यूपी वारियर्स ने चार में से दो मैच जीते हैं और तीसरे नंबर पर हैं. पिछली बार जब दोनों टीमों का सामना हुआ था, तो मुंबई इंडियंस ने 42 रनों से जीत हासिल की थी.

यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड:

Mumbai Indians restricted UP Warriorz to 142/9 in 20 overs. 🏏

The star of the show for MI was Nat Sciver-Brunt, who took 3 wickets. 🔥#Cricket #WPL #MIvUPW #Sportskeeda pic.twitter.com/IvadrAYSNb

— Sportskeeda (@Sportskeeda) February 26, 2025