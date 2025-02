MI W vs UPW W, WPL 2025 11th Match Match Live Toss And Scorecard: रोमांचक मुकाबले में मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला, यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

मुंबई इंडियंस महिला बनाम यूपी वारियर्स महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Mumbai Indians Women (WPL) vs UP Warriorz Women (WPL), WPL 2025 11th Match Live Toss And Scorecard: महिला प्रीमियर लीग 2025 (Women's Premier League 2025) का आगाज 14 फरवरी से शुरू हो गया हैं. इस लीग में रोजाना फैंस को रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं. इस लीग में पांच टीमों ने हिस्सा लिया हैं. टूर्नामेंट का 11वां मुकाबला आज यानी 26 फरवरी को मुंबई इंडियंस महिला क्रिकेट टीम बनाम यूपी वारियर्स महिला क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बेंगलुरु (Bengaluru) के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम (M Chinnaswamy Stadium) में खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों में कई नए बदलाव हुए हैं, जिससे मुकाबला और रोमांचक हो सकता है. इस बार भी यूपी वारियर्स की अगुवाई दीप्ति शर्मा (Deepti Sharma) कर रहीं हैं. जबकि, मुंबई इंडियंस की कमान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) के कंधों पर हैं. Mumbai Indians Women vs UP Warriorz Women T20 Stats: डब्लूपीएल में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं मुंबई इंडियंस और यूपी वारियर्स का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आकंड़ें

इस टूर्नामेंट में अब तक मुंबई इंडियंस ने तीन मुकाबले खेले हैं. इस दौरान मुंबई ने दो मैच जीते हैं और पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर हैं, जबकि यूपी वारियर्स ने चार में से दो मैच जीते हैं और तीसरे नंबर पर हैं. पिछली बार जब दोनों टीमों का सामना हुआ था, तो मुंबई इंडियंस ने 42 रनों से जीत हासिल की थी. इस रोमांचक मुकाबले में मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के इस मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं.

रोमांचक मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया:

Mumbai Indians wins the toss and opts to field first against UP Warriorz in Bengaluru#MIvUPW Live Blog ⬇️https://t.co/ncgcUoSwkr — Sportstar (@sportstarweb) February 26, 2025

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

मुंबई इंडियंस: यास्तिका भाटिया (विकेटकीपर), हेले मैथ्यूज, नट साइवर-ब्रंट, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), अमेलिया केर, अमनजोत कौर, सजीवन सजना, जी कमलिनी, संस्कृति गुप्ता, शबनिम इस्माइल, जिन्तिमनी कलिता.

यूपी वॉरियर्ज: किरण नवगिरे, वृंदा दिनेश, दीप्ति शर्मा (कप्तान), ताहलिया मैक्ग्रा, श्वेता सहरावत, ग्रेस हैरिस, उमा छेत्री (विकेटकीपर), चिनेले हेनरी, सोफी एक्लेस्टोन, साइमा ठाकोर, क्रांति गौड़.

मुंबई इंडियंस महिला बनाम यूपी वारियर्स महिला मैच का लाइव स्कोरकार्ड: