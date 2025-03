MI vs GG WPL 2025 Eliminator Match Scorecard: एलिमिनेटर मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने गुजरात जाइंट्स के सामने रखा 214 रनों का टारगेट, नेट साइवर-ब्रंट और हेले मैथ्यूज ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

Mumbai Indians Women (WPL) vs Gujarat Giants Women (WPL), Womens Premier League 2025 Eliminator Match Scorecard: महिला प्रीमियर लीग 2025 (Womens Premier League 2025) का कारवां अब मुंबई (Mumbai) पहुंच गया हैं. इस सीजन का एलिमिनेटर मुकाबला मुंबई इंडियंस महिला क्रिकेट टीम (WPL) बनाम गुजरात जाइंट्स महिला क्रिकेट टीम (WPL) के बीच आज यानी 13 मार्च को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मुंबई (Mumbai) के ब्रेबोर्न स्टेडियम (Brabourne Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस सीजन में मुंबई इंडियंस की अगुवाई हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) कर रहीं हैं. जबकि, गुजरात जाइंट्स की कमान एश्ले गार्डनर (Ashleigh Gardner) के कंधों पर हैं. MI vs GG WPL 2025 Eliminator Match Live Toss And Scorecard: गुजरात जाइंट्स की कप्तान एश्ले गार्डनर ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

दिल्ली कैपिटल्स की टीम लीग स्टेज में सबसे ज्यादा 10 पॉइंट्स लेकर पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है. ऐसे में अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाने के लिए निगाहें मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर और गुजरात जॉइंट्स की कप्तान एशले गार्डनर पर टिकी हैं.

यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड:

