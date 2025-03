MI vs GG WPL 2025 Eliminator Match Live Toss And Scorecard: गुजरात जाइंट्स की कप्तान एश्ले गार्डनर ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Mumbai Indians Women (WPL) vs Gujarat Giants Women (WPL), Womens Premier League 2025 Eliminator Match Live Toss And Scorecard Update: महिला प्रीमियर लीग 2025 (Womens Premier League 2025) का कारवां अब मुंबई (Mumbai) पहुंच गया हैं. इस सीजन का एलिमिनेटर मुकाबला मुंबई इंडियंस महिला क्रिकेट टीम (WPL) बनाम गुजरात जाइंट्स महिला क्रिकेट टीम (WPL) के बीच आज यानी 13 मार्च को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मुंबई (Mumbai) के ब्रेबोर्न स्टेडियम (Brabourne Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस सीजन में मुंबई इंडियंस की अगुवाई हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) कर रहीं हैं. जबकि, गुजरात जाइंट्स की कमान एश्ले गार्डनर (Ashleigh Gardner) के कंधों पर हैं. इस रोमांचक मुकाबले में गुजरात जाइंट्स की कप्तान एश्ले गार्डनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी/बल्लेबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: Mumbai Indians vs Gujarat Giants T20 Stats: डब्लूपीएल में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं मुंबई इंडियंस और गुजरात जाइंट्स का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आकंड़ें

गुजरात जाइंट्स ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला:

🚨 𝐓𝐎𝐒𝐒 𝐔𝐏𝐃𝐀𝐓𝐄 🚨 Gujarat Giants skipper Ashleigh Gardner won the toss and opted to bowl in the WPL 2025 Eliminator against Mumbai Indians. 🏏#MIvGG #WPL2025 #Sportskeeda pic.twitter.com/C3zBQvli8n — Sportskeeda (@Sportskeeda) March 13, 2025

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

मुंबई इंडियंस: हेले मैथ्यूज, अमेलिया केर, नेट साइवर-ब्रंट, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), अमनजोत कौर, यास्तिका भाटिया (विकेटकीपर), सजीवन सजना, जी कमलिनी, संस्कृति गुप्ता, शबनीम इस्माइल, सैका इशाक.

गुजरात जायंट्स: बेथ मूनी (विकेट कीपर), काशवी गौतम, हरलीन देओल, एश्ले गार्डनर (कप्तान), फोबे लिचफील्ड, डेनियल गिब्सन, भारती फुलमाली, सिमरन शेख, तनुजा कंवर, मेघना सिंह, प्रिया मिश्रा.

मुंबई इंडियंस महिला क्रिकेट टीम बनाम गुजरात जायंट्स महिला क्रिकेट टीम मैच का लाइव स्कोरकार्ड: