Delhi Rains: होली से पहले दिल्ली-NCR में बदला मौसम, बारिश और तेज हवाओं के साथ गिरे ओले

नई दिल्ली: होली से पहले दिल्ली-एनसीआर में मौसम ने अचानक करवट बदल ली है. गुरुवार शाम को तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई. दक्षिणी दिल्ली और ग्रेटर नोएडा समेत कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई, वहीं कुछ क्षेत्रों में ओले गिरने की भी खबरें सामने आईं. अचानक हुए इस बदलाव ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी.

दिल्ली-एनसीआर में शाम होते ही बादल छाने लगे और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई. कई इलाकों में ओले भी गिरे, जिससे वाहन चालकों को असुविधा का सामना करना पड़ा. IMD के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण यह बदलाव हुआ है और अगले कुछ दिनों तक हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है.

Aggressive weather conditions pertaining to #heavy rainfall in #gurgaon this evening on the occasion of Holika Dahan observed followed by #hailstorm#delhirains @IMDWeather @Cloudmetweather @indiametsky @navdeepdahiya55 @BamboriaMayank pic.twitter.com/7O3po4Qa0E

— ROVIL BAMBORIA (@ROVIL55) March 13, 2025