Bengaluru Video: महिला ने की अपने पूर्व कर्मचारी के साथ मारपीट, स्पा सेंटर में घूसकर जमकर बरसाएं लात घुसे, बेंगलुरु का वीडियो आया सामने

बेंगलुरु, कर्नाटक: बेंगलुरु के भुवनेश्वरिनगर में एक युवक को खुद का स्पा खोलना महंगा पड़ गया. पहले जहां वह काम करता था, उसी स्पा की मालकिन ने उस पर गैंग बनाकर हमला कर दिया. युवक की बेरहमी से पिटाई की गई, उसे किडनैप किया गया और जिंदा जलाने की धमकी तक दे डाली गई. इस मारपीट का वीडियो सामने आया है, जिसमें देख सकते है कि महिला कुछ लोगों के साथ स्पा सेंटर पहुंचती है और पीड़ित के साथ मारपीट करती है. इसके बाद इस महिला के साथ पहुंचे उसके साथ भी इस शख्स के साथ जमकर मारपीट करते है. बताया जा रहा है कि इसके बाद इस पीड़ित को कार में बिठाकर भी ले जाया गया और वहां भी उसके साथ मारपीट की गई.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @TOI नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Bengaluru Delivery Boy: बेंगलुरु में Zepto डिलीवरी बॉय की दादागिरी! ग्राहक से बहस के बाद जमकर की मारपीट, हैरान करनेवाला वीडियो आया सामने (Watch Video)

स्पा में घुसकर महिला ने की मारपीट

A #Bengaluru man named Belliappa (also known as Sanju PB), who owns a salon, was violently #assaulted and #kidnapped by a gang led by a woman named Smitha (alias Nisha). The attack was reportedly due to business rivalry, as Belliappa had opened a rival spa after leaving Smitha’s… pic.twitter.com/Hb6fBNfp5F

— durgeshkdubey (@ToolsTech4All) May 31, 2025