Bengaluru Delivery Boy: बेंगलुरु में Zepto डिलीवरी बॉय की दादागिरी! ग्राहक से बहस के बाद जमकर की मारपीट, हैरान करनेवाला वीडियो आया सामने (Watch Video)

बेंगलुरु,कर्नाटक: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक Zepto डिलीवरी एजेंट ने 21 मई को एक 30 वर्षीय कारोबारी को कथित रूप से बुरी तरह पीट दिया, जिससे उसे खोपड़ी में फ्रैक्चर हो गया. ये पूरी घटना कारोबारी के घर पर लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. इस घटना के बाद अब ग्राहकों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो गए है. सामने आएं वीडियो में देख सकते है कि पहले एक महिला के साथ डिलीवरी बॉय बहस करता है और इसके बाद जब पीड़ित उसे समझाने उसके पास पहुंचता है तो डिलीवरी बॉय आपा खो देता है और जमकर शख्स को मुक्के मारता है. इस दौरान घर की महिलाएं भी इस डिलीवरी बॉय को रोकने की कोशिश करती है.

इस घटना में पीड़ित को गंभीर चोटें आई है. इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया X पर @BoldandStrong77 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Ghaziabad Shocker: जोमैटो डिलीवरी बॉय और ग्राहक के बीच हुई मारपीट, डिलीवरी बॉय ने साथियों के साथ मिलकर घर में घुसकर फायरिंग कर गाडियों में की तोड़फोड़ (Watch Video)

डिलीवरी बॉय ने ग्राहक के साथ की मारपीट

