GT vs MI IPL 2025 Eliminator: IPL 2025: मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2025 के क्वालिफायर 2 में जगह बना ली है और अब उनका सामना फाइनल में पहुंचने की दौड़ में पंजाब किंग्स से होगा. पिछले तीन वर्षों में यह दूसरी बार है जब मुंबई इंडियंस क्वालिफायर 2 तक पहुंची है. उन्होंने एलिमिनेटर मुकाबले में गुजरात टाइटंस को 20 रनों से हराया और इसी के साथ गुजरात की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई. यह मुकाबला काफी रोमांचक रहा और कुछ गेंदें ही मैच का रुख बदल सकती थीं. मैच खत्म होने के बाद गुजरात टाइटंस के हेड कोच आशीष नेहरा के दोनों बेटे और कप्तान शुभमन गिल की बहन शाहनील को भावुक होते हुए और आंसू बहाते देखा गया.

शुभमन गिल की बहन शाहनील और आशीष नेहरा के बेटेका छलका आंसू

𝙈𝙄-𝙜𝙝𝙩𝙮 effort on a 𝙈𝙄-𝙜𝙝𝙩𝙮 occasion 💙@mipaltan seal the #Eliminator with a collective team performance ✌

