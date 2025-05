AB de Villiers Plays Cricket With Wheelchair Team: एबी डिविलियर्स को मुंबई के मरीन लाइन्स स्थित इस्लाम जिमखाना में मुंबई व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के साथ खेलते देखा गया. दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस खिलाड़ी को व्हीलचेयर में बैठकर बैटिंग करते हुए देखा गया. उन्होंने ऑफसाइड पर एक दमदार शॉट लगाया, जिससे वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए और तालियों से उनकी तारीफ की. बाद में उन्होंने रैंप शॉट भी खेला. एबी डिविलियर्स ने व्हीलचेयर पर ही दौड़ लगाकर रन भी बनाया और स्ट्राइक बदल ली. पूर्व क्रिकेटर की मौजूदगी ने मुंबई व्हीलचेयर टीम के अभ्यास सत्र के दौरान सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा.

VIDEO | Mumbai: Former South African cricketer AB de Villiers (@ABdeVilliers17) plays with Mumbai Wheelchair Cricket Team during practice session at Islam Gymkhana, Marin Lines.

(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvqRQz)#Mumbai pic.twitter.com/XdWm0x0vDJ

— Press Trust of India (@PTI_News) May 31, 2025