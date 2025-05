Kaziranga Rhino Video: ग्रामीणों पर बढ़ा खतरा! काजीरंगा नेशनल पार्क का जंगली गेंडा माजुली पहुंचा, वन विभाग ने नागरिकों को किया सतर्क

माजुली, असम: काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से निकला एक बड़ा जंगली गैंडा हाल ही में असम के माजुली जिले के विभिन्न रेत द्वीपों और 'चापोरियों' में घूमता देखा गया, जिससे स्थानीय लोगों में भय और चिंता का माहौल बन गया है. यह गैंडा बुधवार को बोकुरा और काकोरिकाटा गांवों में देखा गया, जहां कई ग्रामीणों ने सुबह-सुबह इसकी मौजूदगी दर्ज की. गेंडे के यहां पहुंचने के बाद अब वन विभाग ने लोगों को सावधान किया है. तो वही गेंडे के आने की वजह से अब ग्रामीणों में भी डर का माहौल है.

हालांकि वन विभाग उसको दूर भगाने की कोशिश कर रहा है और गेंडे अपर नजर रखी जा रही है. ये भी पढ़े:Video: सड़क पार करते समय तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आया गेंडा, असम के सीएम सरमा ने वीडियो शेयर कर दी चेतावनी

जंगली गेंडा पहुंचा गांव के पास

#WATCH | Assam | Rhinoceros roaming in Majuli sparks concern among locals as forest department monitors the situation

Forest Range Officer Abhijit Doley says, "... Often rhinoceros from Kaziranga National Park stray out near Majuli division... Two days ago, an adult rhinoceros… pic.twitter.com/t6pofnGIw1

— ANI (@ANI) May 31, 2025