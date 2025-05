Delhi Rain Alert: दिल्ली-NCR के कई इलाकों में भारी बारिश, अगले कुछ घंटों में और बिगड़ सकता है मौसम; एयर इंडिया और इंडिगो ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी (Watch Video)

Delhi Rain Alert: दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है, जिससे मौसम सुहाना हो गया है. अचानक हुई बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसमें चेतावनी दी गई है कि अगले कुछ घंटों में राजधानी के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज के साथ छींटे और धूल भरी आंधी के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं. खासकर उत्तर और दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है.

मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट के मद्देनजर एयर इंडिया और इंडिगो ने अपने हवाई यात्रियों के लिए यात्रा एडवाइजरी जारी की है.

#6ETravelAdvisory: Rain and moderate winds are forecast in #Delhi, which could affect flight operations. Please check your flight status before heading to the airport (https://t.co/VhykW6WdB1) and allow extra time for your commute. Safe travels! pic.twitter.com/2alaR4pDrb

— IndiGo (@IndiGo6E) May 31, 2025