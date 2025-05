Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2: स्मृति ईरानी दोबारा निभाएंगी तुलसी का किरदार, Z सिक्योरिटी के साथ शुरू की शूटिंग

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2: सालों बाद टीवी की दुनिया में बड़ा धमाका होने जा रहा है. टीवी इतिहास के सबसे लोकप्रिय सीरियल्स में से एक 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' अब नए सीज़न के साथ लौटने वाला है और खास बात ये है कि इसमें स्मृति ईरानी फिर से 'तुलसी विरानी' के किरदार में नजर आएंगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्मृति ईरानी ने 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' की शूटिंग शुरू कर दी है और इस बार वे Z सिक्योरिटी के साथ सेट पर पहुंच रही हैं. स्मृति ईरानी, जो अब केंद्रीय मंत्री भी हैं, अपने व्यस्त राजनीतिक जीवन के बावजूद इस आइकोनिक किरदार में वापसी कर रही हैं. शो को एकता कपूर ही प्रोड्यूस कर रही हैं और यह सीज़न पहले से ज्यादा ग्रैंड और हाई-प्रोडक्शन वैल्यू वाला बताया जा रहा है.

रिपोर्ट्स के अनुसार, शूटिंग मुंबई के एक हाई-प्रोफाइल स्टूडियो में की जा रही है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. स्मृति ईरानी की वापसी ने फैंस में जबरदस्त उत्साह भर दिया है और सोशल मीडिया पर "Tulsi Is Back" ट्रेंड कर रहा है. हालांकि अब तक चैनल या निर्माताओं की ओर से इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार यह शो जल्द ही प्राइमटाइम स्लॉट में प्रसारित होगा. दर्शकों को एक बार फिर से 'तुलसी' की पारिवारिक दुनिया में झांकने का मौका मिलेगा, लेकिन इस बार नए ट्विस्ट्स और मॉडर्न टच के साथ.

Tulsi Is Back! #SmritiIrani Begins Shooting For Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 With Z Security - Reporthttps://t.co/PUz4qEe32l pic.twitter.com/h7JeULvDA3

— TIMES NOW (@TimesNow) May 31, 2025