New Zealand Women vs Sri Lanka Women, 1st T20I Match Key Players To Watch Out: न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच आज होगा घमासान, इन धुरंधर खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

न्यूजीलैंड महिला बनाम श्रीलंका महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand Women National Cricket Team vs Sri Lanka Women National Cricket Team, 1st T20I Match: न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज (T20 Series) का पहला मुकाबला आज यानी 14 मार्च को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला क्राइस्टचर्च (Christchurch) के हेगले ओवल (Hagley Oval) में भारतीय समयानुसार सुबह 11:45 बजे से खेला जाएगा. इस सीरीज में श्रीलंका की टीम वनडे सीरीज में मिली हार के बाद किसी तरह से बदला लेना चाहेगी. दूसरी ओर, न्यूजीलैंड की टीम अपनी जीत की लय को जारी रखते हुए एक और जीत अपने नाम करना चाहेगी. इस टी20 सीरीज में न्यूजीलैंड की कमान सूजी बेट्स (Suzie Bates) के हाथों में हैं. जबकि, श्रीलंका की अगुवाई चमारी अथापट्टू (Chamari Athapaththu) कर रहीं हैं. New Zealand Women vs Sri Lanka Women, 1st T20I Match Winner Prediction: पहले टी20 मुकाबले में श्रीलंका को हराकर सीरीज में बढ़त बनाना चाहेगी न्यूजीलैंड, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

सूजी बेट्स की कप्तानी में न्यूजीलैंड की टीम अपनी जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी, वहीं अनुभवी ऑलराउंडर चमारी अटापट्टू की अगुआई में श्रीलंका इस सीरीज में वापसी करने की कोशिश करेगी. फिलहाल श्रीलंका की टीम आईसीसी महिला टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में सातवें पायदान पर है. श्रीलंका की टीम ने अपने पिछले तीन टी20 मैच गंवाए हैं.

दूसरी तरफ, न्यूजीलैंड की विकेटकीपर-बल्लेबाज पोली इंगलिस और बाएं हाथ की तेज गेंदबाज ब्री इलिंग को इसाबेला गेज और हेले जेनसन के रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल किया गया है. दोनों खिलाड़ियों ने पिछले सप्ताह वनडे सीरीज के दौरान इंटरनेशनल डेब्यू किया था. वहीं, 22 वर्षीय ऑलराउंडर फ्लोरा डेवोनशायर को जेम्स की जगह टीम में जगह दी है.

वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड की टीम ने श्रीलंका पर दबदबा बनाया है. इस सीरीज से पहले न्यूजीलैंड टीम को तगड़ा झटका लगा है. विकेटकीपर बैटर इसाबेल गेज, हेली जेनसन और बैटर बेला जेम्स इंजरी के चलते सीरीज से बाहर हो गई हैं. इससे पहले न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को तीन मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 से मात दी थी, लेकिन 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज से पहले मेजबान टीम को बड़ा झटका लगा है.

हेड टू हेड (NZ W vs SL W Head To Head Record)

न्यूजीलैंड महिला और श्रीलंका महिला टीम के बीच अब तक कुल 14 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान न्यूजीलैंड की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. न्यूजीलैंड की टीम ने 13 मुकाबलों में जीत हासिल की हैं. जबकि, श्रीलंका ने महज एक मैच ही जीता हैं.

इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

सुजी बेट्स: न्यूजीलैंड की कप्तान सुजी बेट्स ने पिछले 8 मुकाबलों में 50.83 की औसत और 133.18 की स्ट्राइक रेट से 305 रन बनाए हैं. सुजी बेट्स का अनुभव और मैच फिनिशिंग स्टाइल टीम के लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं.

मैडी ग्रीन: न्यूजीलैंड की स्टार आलराउंडर मैडी ग्रीन ने पिछले 10 मैचों में 25.78 की औसत से 232 रन बनाए हैं. गेंदबाजी में भी मैडी ग्रीन 8.13 की इकॉनमी से 10 विकेट चटकाए हैं.

जेस केर: न्यूजीलैंड की स्टार आलराउंडर जेस केर ने गेंद से शानदार प्रदर्शन किया है. जेस केर ने 10 मैचों में 6.75 की इकॉनमी से 10 विकेट अपने नाम कर चुकी हैं और अपनी गेंदबाजी से विरोधी टीम के बल्लेबाजों को काफी परेशान किया है.

कविशा दिलहारी: श्रीलंका की अनुभवी बल्लेबाज कविशा दिलहारी ने पिछले 10 मैचों में 36.6 की औसत और 122.81 की स्ट्राइक रेट के साथ 366 रन बनाई हैं. कविशा दिलहारी की क्लास बल्लेबाजी और कप्तानी टीम के लिए बेहद अहम होगी.

हर्षिता समरविक्रमा: श्रीलंका की विस्फोटक बल्लेबाज हर्षिता समरविक्रमा ने पिछले 10 मैचों में 35.56 की औसत और 159.2 की जबरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ 320 रन बनाए हैं. अगर हर्षिता समरविक्रमा अपने विस्फोटक अंदाज में खेलती हैं, तो श्रीलंका की टीम को बड़ा फायदा हो सकता है.

चमारी अथापथु: श्रीलंका की कप्तान और स्टार ऑलराउंडर चमारी अथापथु ने पिछले 8 मुकाबलों में 6.19 की किफायती इकॉनमी और 17.45 की स्ट्राइक रेट के साथ 11 विकेट अपने नाम की हैं. चमारी अथापथु की स्विंग गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ही दिल्ली के लिए अहम साबित हो सकते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

न्यूजीलैंड महिला: सुजी बेट्स (कप्तान), जॉर्जिया प्लिमर, एम्मा मैकलियोड, ब्रुक हॉलिडे, मैडी ग्रीन, पोली इंग्लिस (विकेट कीपर), रोज़मेरी मैयर, ईडन कार्सन, जेस केर, फ्रान जोनास, ब्री इलिंग.

श्रीलंका महिला: विशमी गुणरत्ने, चमारी अथापथु (कप्तान), हर्षिता समरविक्रमा, कविशा दिलहारी, रश्मिका सेवंडी, नीलाक्षिका सिल्वा, अनुष्का संजीवनी (विकेटकीपर), सुगंधिका कुमारी, उदेशिका प्रबोधनी, इनोशी प्रियदर्शनी, अचिनी कुलसुरिया.