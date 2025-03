Mumbai Beat Gujarat, WPL 2025 Eliminator Match Scorecard: एलिमिनेटर मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने गुजरात जाइंट्स को 47 रनों से हराकर फाइनल में बनाई जगह, दिल्ली कैपिटल्स से होगा खिताबी जंग; यहां देखें MI W बनाम GG W मैच का स्कोरकार्ड

Mumbai Indians Women (WPL) vs Gujarat Giants Women (WPL), Womens Premier League 2025 Eliminator Match Scorecard: महिला प्रीमियर लीग 2025 (Womens Premier League 2025) का कारवां अब मुंबई (Mumbai) पहुंच गया हैं. इस सीजन का एलिमिनेटर मुकाबला मुंबई इंडियंस महिला क्रिकेट टीम (WPL) बनाम गुजरात जाइंट्स महिला क्रिकेट टीम (WPL) के बीच आज यानी 13 मार्च को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मुंबई (Mumbai) के ब्रेबोर्न स्टेडियम (Brabourne Stadium) में खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने गुजरात जाइंट्स को 47 रनों से हरा दिया हैं. इसके साथ ही मुंबई इंडियंस ने टूर्नामेंट के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली हैं. वहीं, गुजरात जाइंट्स की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं. इस सीजन में मुंबई इंडियंस की अगुवाई हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) कर रहीं हैं. जबकि, गुजरात जाइंट्स की कमान एश्ले गार्डनर (Ashleigh Gardner) के कंधों पर थीं. यह भी पढ़ें: MI vs GG WPL 2025 Eliminator Match Scorecard: एलिमिनेटर मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने गुजरात जाइंट्स के सामने रखा 214 रनों का टारगेट, नेट साइवर-ब्रंट और हेले मैथ्यूज ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

यहां देखें MI W बनाम GG W मैच का स्कोरकार्ड:

🔥 Mumbai Indians storm into their 2nd #TATAWPL Final! 👏 Beat GG in the Eliminator—can they be the 1st team with TWO titles? 🏆#MIvGG #WPL2025 @mipaltan pic.twitter.com/TDQtQflNdn

— Cricketik 24×7 (@cricketik247) March 13, 2025