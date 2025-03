Holi 2025: बॉलीवुड अभिनेता विद्युत जामवाल पहुंचे मथुरा के द्वारिकाधीश मंदिर, होली समारोह में लिया भाग; देखें VIDEO

Happy Holi 2025: होली, यानी रंगों का त्योहार, 14 मार्च को मनाया जाएगा, लेकिन देशभर में आज से ही होली की धूम मच गई है. इस त्योहार को लेकर बॉलीवुड अभिनेता विद्युत जामवाल बुधवार को मथुरा के प्रसिद्ध श्री द्वारकाधीश मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने आयोजित होली समारोह में भाग लिया. इस दौरान उन्होंने उत्सव की भव्यता और विशेषता को लेकर अपने अनुभव साझा किए.

अभिनेता ने कहा, "मुझे लगता है कि हमने आज तक यूट्यूब और फिल्मों में जो कुछ भी देखा है, उसका इससे कोई मुकाबला नहीं है।" इसके बाद उन्होंने कहा, "मैं भारत के हर नागरिक और हर बॉलीवुड अभिनेता और अभिनेत्री से अनुरोध करता हूं कि वे एक बार इसका अनुभव जरूर करें।" विद्युत जामवाल ने यह भी कहा, "इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता... मैं बहुत खुश हूं.

#WATCH | Uttar Pradesh: Ahead of the main festival of #Holi on 14th March, actor Vidyut Jammwal participates in Holi celebrations at Shri Dwarkadhish Temple in Mathura.

He says, "I think whatever we have seen on YouTube and in films till date is no match to this. I request…